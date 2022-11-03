Легальне онлайн казино «Слотокінг» у 2022 році

Огляд одних із перших онлайн-казино, що одержали ліцензію в Україні.

Легалізація онлайн-казино в Україні: які казино вже отримали ліцензію?

Ринок інтернет-казино в Україні є порівняно молодим. Але ліцензію вже одержало досить багато компаній. Сьогодні коротко розглянемо деякі з них.

«Слотокінг»

Гасло цього казино «Слотокінг» https://www.vismaadlabs.com/ «Ти – Король». Таким чином компанія натякає на свою програму лояльності, в якій достатньо активні гравці можуть отримати статус короля і, відповідно, особливо привабливі бонуси.

Але це не єдина перевага цього інтернет-казино. Є ще й такі вагомі причини грати у «Слотокінг»:

Велика кількість гральних автоматів у «Слотокінг» від перевірених ліцензійних розробників. Привабливі умови гри: низький мінімальний депозит та ставка. Привабливий інтерфейс. Турніри, які дозволять мірятися силами з іншими гравцями.

Відгуків про онлайн-казино «Слотокінг» досить багато, і всі вони переважно позитивні.

«Вулкан»

Швидше за все, ви чули про цей ігровий клуб. Адже навіть людина, яка не захоплюється азартними іграми, знає, що це за компанія. А тепер вона ще має офіційну ліцензію українського регулятора КРАЇЛ.

Це казино може багато чого запропонувати гравцеві: якісні слоти різноманітних тематик, лайв-ігри та багато іншого.

Pin-Up

Раніше це був букмекер, а зараз – повноцінна ігрова платформа для тих, хто любить азартні ігри. Тут є багато ігор, які сподобаються клієнтам:

Ігрові автомати. Міні-ігри. Карткові ігри. Рулетки. Книжки.

Також тут є турніри із приголомшливими призовими фондами – мільйон гривень і навіть більше.

Бонусна система тут також непогана. Гравці можуть отримати депозит до 10 тисяч гривень та 250 безкоштовних спинів для того, щоб ви могли протестувати можливості цього ігрового клубу.

«Космолот»

Колишній зал лотерей, який наразі також володіє інтернет-казино. Компанія «Спейсікс» отримала ліцензію досить давно, і це казино рекламувалося популярними українськими зірками. Тож, якщо вони рекомендують цей ігровий клуб, ви можете бути впевненими в його якості.

Окремо слід зазначити привабливий інтерфейс. Це додатково покращить враження від ігор.

First Casino

Як видно з назви, це First казино себе позиціонує як перше. Ліцензія була отримана цим ігровим клубом серед перших. Тому назва цілком виправдана.

Компанія, яка володіє цим клубом для онлайн азартних ігор, робить все для того, щоб стати лідером на ринку азартних ігор в Україні.