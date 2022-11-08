Формувати доступну пропозицію та допомагати українцям бути на зв’язку навіть у бомбосховищах: «Домашній інтернет» від Київстар про головні завдання та можливості економити цього року

«Домашній інтернет» від Київстар – найбільший провайдер України, який надає свої послуги в 126 містах України для понад 1,1 млн абонентів. Такий масштаб накладає на провайдера додаткову відповідальність не тільки перед абонентами, але й перед усім суспільством загалом. Тому від початку повномасштабного вторгнення компанія активно розпочала підключення до інтернету бомбосховищ та укриттів. Наразі таких близько 1700 по всій країні. Пізніше провайдер почав підтримувати програму президента про забезпечення тимчасовим житлом внутрішньо переміщених осіб і безоплатно надає у ці поселення інтернет. Наразі таких будиночків уже 646.

Провайдер і надалі продовжує підключати безоплатно укриття та містечка і закликає громадян та місцеві органи влади не зволікати, а подавати заявки на підключення укриттів. Аби долучитися до ініціативи, потрібно звернутись на email wifi@kyivstar.net*. Фахівці компанії якнайшвидше нададуть інформацію щодо можливості підключення та узгодять час для виконання запиту.

Проте окрім соціальної робити, провайдер продовжує виконувати своє головне призначення – забезпечувати доступним та швидкісним інтернетом сім’ї в Україні. При цьому особливим викликом стало формування такої цінової пропозиції, яка була б комфортною, враховуючи складне економічне становище, в якому опинилась більшість громадян.

Тому провайдер регулярно оновлює свої тарифні плани та розповідає, як можна заощадити на телеком-послугах або й взагалі отримувати фіксований інтернет без додаткової оплати. Розповідаємо про три варіанти, які допоможуть суттєво зекономити на домашньому інтернеті.

1) Найбільш оптимальним буде підключення тарифів «Все разом». Цей тариф включає в себе мобільний зв’язок, домашній інтернет та онлайн-телебачення Київстар ТБ, що дає доступ до 300 телеканалів і відеобібліотеки з 20 000 фільмів і серіалів. Вартість таких тарифів починається з 200 грн.

2) Обрати «Суперсилу» «Домашній інтернет від Київстар» і взагалі не платити за нього додатково. Ця опція доступна абонентам мобільного зв’язку Київстар, які підключили собі тариф «Твій Оптимум» або «Твій Максимум». У цих пакетах є 1 додаткова безоплатна послуга на вибір – в тому числі й «Домашній інтернет».

3) Якщо вам потрібен тільки Wі-Fі вдома, то, обираючи провайдером «Домашній інтернет від Київстар», перші три місяці користування послугою ви сплачуєте лише 125 грн./міс. Далі – 250 грн. При цьому до вартості послуги входить: підключення та виклик майстра додому, швидкісний безлімітний інтернет до 100 Мбіт/с, підтримка 24/7, можливість змінити адресу на випадок переїзду. Також абонентам тарифу «Домашній інтернет» доступна «Суперсила» на вибір без додаткової плати: послуга «Гігабіт», «Статична ІР-адреса» або «Київстар ТБ».

Формуючи різні пропозиції, Київстар дає можливість обрати послуги, що потрібні конкретному споживачу, не витрачаючи зайвого. Таким чином, компанія дбає, щоб громадяни не залишалися без зв’язку та інтернету та мали можливість суттєво економити.