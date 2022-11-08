На високому рівні людяності

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) почали прибувати на Кіровоградщину одразу після 24 лютого. Усього до нас прибуло більше 171 тисячі людей, які були вимушені тікати від війни. Залишилося 92,6 тисячі жителів інших регіонів, які стали тепер своїми, земляками. Про це на прес-конференції розповіла радниця патронатної служби апарату Кіровоградської ОВА Галина Пустух.

Здебільшого до нас їхали з Донецької, Харківської, Київської, Луганської, Миколаївської, Херсонської областей. Оселилися в Кропивницькому (близько 25 тис.), Олександрії, Світловодську, Знам’янці та інших громадах. Для допомоги ВПО обласною владою було створено штаб, який донині працює цілодобово. А координаційна рада працює щочетверга.

Кіровоградщина – перший в Україні регіон, який почав приймати евакуаційні потяги з Донецької області. З 1 серпня до кінця жовтня ми зустріли 34 потяги, прихистили майже 4 тисячі донеччан. Було непросто, адже саме наш регіон розробив дорожню карту по прийому евакуйованих, якою тепер можуть користуватися інші області. Їхали багатодітні, маломобільні, майже без речей. Вночі та вранці їх зустрічали медики, поліція, ДСНС, соціальні працівники. Після гарячого чаю та печива сідали в автобуси та їхали в громади на поселення.

– Вже сьогодні ми готові прийняти не менше двох тисяч ВПО з Миколалаєва, – зазначила Галина Василівна. – Але приймемо й більше, скільки приїде. Схема відпрацьована, ділимося досвідом. Селимо, годуємо, надаємо гуманітарну допомогу, виплати на прожиття. Фінанси отримуємо від Мінсоцполітики. Тільки в нашу область було перераховано 1,3 мільярда гривень. Також активно допомагають міжнародні організації.

На Кіровоградщині облаштовано 209 місць компактного проживання. Це школи, дитячі садочки, гуртожитки, в яких поселилися внутрішньо переміщені особи. Усі готові до зими, забезпечені паливом. Але це не все. На випадок надзвичайних ситуацій (війна, усе може бути) будуть підготовлені «пункти незламності» на базі старостатів. Це не пункти обігріву, до яких ми звикли, а стаціонарні точки, забезпечені, наприклад, генератором.

Галина Пастух тепло відгукнулася про команду, з якою їй пощастило працювати з ВПО. Подякувала начальнику обласної військової адміністрації за небайдужість, професіоналізм, оперативність у вирішенні питань. Він, до речі, продовжує моніторити ситуацію, переймається проблемами, які виникають.

Андрій Райкович, у свою чергу, коментуючи ситуацію з ВПО в області, сказав:

– Дякую всім, хто долучився до надважливої справи прихистку переселенців. Ціную кожного, хто продовжує опікуватися співвітчизниками, постраждалими внаслідок бойових дій. Усі громади, яких у нас 49, спрацювали на високому рівні людяності. Від Мінреінтеграції ми не отримали жодного зауваження. Кіровоградщина стала домівкою десятків тисяч українців, що до нас приїхали й залишилися. Нікого не образимо, нехай живуть, але разом з ними мріємо про їх повернення додому.