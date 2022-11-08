Світ допомагає Олександрії

В Олександрії все активніше працюють міжнародні організації з допомоги як внутрішньо переміщеним особам, так і містянам з малозабезпечених та вразливих родин.

Протягом тижня з 7 по 11 листопада в юнацькій бібліотеці з 10.00 до 17.00 працює мобільна бригада Благодійного фонду «Право на захист». Вона збиратиме дані для отримання фінансової допомоги переселенцям від УВКБ ООН (Управління верховного комісара у справах біженців ООН). А саме, 2 тисячі 220 гривень щомісячно на людину протягом 6-ти місяців! Тобто кожен член родини загалом отримає 13 320 гривень на особу двома траншами.

Подати заявку на грошову допомогу від УВКБ ООН можуть кілька категорій ВПО та інші.

У рамках гуманітарної підтримки та за співпраці з міською владою французька неурядова міжнародна організація АCTED надає для центрів компактного проживання переселенців теплі ковдри, пледи, спальники та термоси. Видача відповідних речей в Олександрійській громаді розпочалася 4 листопада й триватиме ще протягом декількох днів.

Представники АCTED планують допомагати олександрійській громаді й надалі: забезпечувати теплими речами, побутовою технікою, за потреби проводити ремонтні роботи у центрах компактного проживання переселенців. АCTED підтримує Олександрію від початку повномасштабного вторгнення. Її представники проводять навчання, тренінги, організовують гарячі обіди та надають речі першої необхідності для вимушених переселенців, які знайшли прихисток у цій громаді.

Напередодні Дня працівника соціальної сфери, 4 листопада, Олександрійський міський центр соціальних служб отримав 11 планшетів для фахівців по роботі з дітьми. Благодійна допомога була надана в рамках проєкту «Моніторинг потреб та підтримка дітей в умовах війни», що впроваджується Партнерством «Кожній дитині» за підтримки UNISEF Ukraine.

Вітаючи працівників соцсфери, міський голова Сергій Кузьменко зазначив:

– Впродовж цього року нам допомагало багато людей, які живуть в інших країнах і мають щире серце. Це велика кількість міжнародних організацій, що підтримували нас не лише словом, а й продовольчим, технічним, організаційним забезпеченням. Сьогодні Юнісеф передає у подарунок планшети для більш потужної роботи команди соціальних працівників.

Інтегрована загальна школа Херрштайн-Раунен (земля Рейнланд-Пфальц на південному заході Німеччини), яка 10 років є партнером Олександрійського мультипрофільного ліцею, провела благодійний спортивний марафон, на якому вдалося зібрати 11 тисяч євро на підтримку українського навчального закладу і України взагалі.

Як зазначила директорка Олександрійського мультипрофільного ліцею Наталя Малишева, кошти перерахували на рахунок Олександрійської міської лікарні. Незабаром там вирішать, на які потреби направлять гроші.

В Олександрійському міському музейному центрі почала діяти фотовиставка «Злочини путіна», надана Кіровоградським обласним краєзнавчим музеєм. На фотографіях, створених українськими та іноземними фотокореспондентами, зафіксовано моторошні кадри з українських міст, які перебували під російською окупацією, де російська армія вчинила страхітливі злочини проти мирного населення.

В Олександрії відбулася надзвичайно цікава полемічна зустріч-дискусія з автором книги «Олександрія: історія Задніпров’я», членом Національної спілки краєзнавців, лауреатом обласної краєзнавчої премії імені Ястребова Віктором Голобородьком у громадському просторі «КУБ. Культура. Урбаністика. Бізнес». Тема – Олександрія: хто створив місто – запорожці, Гетьманщина чи російська імперія? Багато років знавці ламають списи – хто заснував нинішнє місто? Все ж таки більшість сходиться, що запорізький козак Вус (Вусик).

Олександрійський спортсмен Богдан Колмаков тріумфально повернувся з Японії із титулом чемпіона світу з паркуру (фізична дисципліна з подолання будь-яких перешкод на своєму шляху по місту). Коли Богдан збирався на змагання, міський голова Сергій Кузьменко вручив йому прапор Олександрії й попросив зробити з ним фото в Японії. Богдан привіз і золоту медаль, і яскраве фото з прапором!