Завдяки державі й погоді

– Довелося важко, бо добрі спеціалісти на дорозі не валяються, – так охарактеризував знайомий керівник агрофірми ситуацію, яка склалася в господарстві після мобілізації декількох працівників, у тому числі – механізаторів. Але, за його словами, кадрової катастрофи не сталося: тим, хто пішов воювати, знайдено заміну.

– У нас небагато працівників – десятеро. Мобілізовано одного, тракториста. Нічого страшного, впоралися. Й озимину посіяли – стільки, скільки хотіли. Тепер оремо. Збираємо кукурудзу, сушимо. Соняшник зібрали, – розповів Сергій Кадигроб, який очолює СФГ «Землероб» у Кропивницькому районі.

– Мобілізували й декого з наших. Але все, що треба, робимо. Озимину посіяли в строки. Хліб буде. Головне, щоб був зерновий коридор, щоб було куди збути продукцію, – сказав Ігор Шило, керівник ПП «Артур», яке господарює в тому ж районі.

В департаменті агропромислового розвитку обласної державної адміністрації дали ось яку інформацію про цьогорічні сільгоспздобутки Кіровоградщини. Зернові та зернобобові культури з кукурудзою обмолочено на 75 відсотках площ, обсяг валового виробництва зерна – понад 2,5 млн. тонн, врожайність – 43,2 ц/га. Ранні зернові та зернобобові культури намолочено 2 млн. 137,8 тис. тонн, середня врожайність – 41,1 ц/га. Зібрано круп’яні. Триває збирання зернової кукурудзи, її обмолочено на 34 відсотках площ, врожайність – 54,8 ц/га. Добігає кінця збирання соняшнику, його обмолочено на 98 відсотках площ, середня врожайність – 21,5 ц/га. Зібрано сою, продовжують копати цукрові буряки. Посіяно озимі зернові на 94 відсотках прогнозованих площ. Стан посівів, завдяки клімату, – добрий.

Попри війну, сільгоспроботи виконуються успішно завдяки запровадженим урядом економічним і політичним механізмам, які спрямовані на стабілізацію цін на аграрну продукцію.

Наприклад, відповідно до програми «Доступні кредити 5–7–9» видано 6 647,8 млн. грн. кредитних коштів 4 107 суб’єктам господарювання агропромислового комплексу Кіровоградщини. За обсягами кредитування нинішнього року наша область – на III місці.

Зараз аграрії активно подають заявки на полімерні рукави для зберігання зерна – від Мінагрополітики й Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН. Заявки 118 сільгоспвиробників Кіровоградщини розглянуто з позитивним результатом.