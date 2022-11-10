«Танк» у складчину

Позашляховик Mitsubishi Pajero Sport – його в різних рекламах називали то міським, то летючим танком – отримає військовий підрозділ, де служить мобілізований працівник одного з обласних закладів культури Кіровоградщини.

Це – подарунок від колег воїна й інших добрих людей з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, який відзначається 9 листопада.

Як розповіла директорка департаменту культури й туризму обласної державної адміністрації Ульяна Соколенко, кошти на позашляховик збиралися кілька тижнів. Внески робили як колективи обласних закладів культури, так і окремі люди з різних територіальних громад. Планували зробити подарунок на Покрову – свято нашого воїнства, але не встигли. Зібрано понад 200 тисяч гривень. Машину придбано, вона вже – в Кропивницькому. Далі поїде на фронт.