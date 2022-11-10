Яке призначення витягів із реєстру застрахованих осіб та в яких випадках це стане у нагоді?

Що таке “витяг із Реєстру застрахованих осіб”, як отримати послугу – роз’яснює Олена ПАРХОМЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Витяг із Реєстру застрахованих осіб щодо відомостей про трудову діяльність – це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з системи персоніфікованого обліку реєстру застрахованих осіб. Відомості, що обробляються в Реєстрі застрахованих осіб, формуються у формі витягів, довідок. Відомості є актуальними на дату та час їх формування.

Тож з Реєстру застрахованих осіб можна отримати:

довідку про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення);

довідку про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), яка враховується для розрахунку всіх соціальних виплат;

довідку про трудовий та страховий стаж;

витяг про особливі умови праці;

довідку про розмір пенсії пенсіонера;

довідка для призначення субсидій.

Коли витяг стане у нагоді?

Довідки, витяги з Реєстру застрахованих осіб використовуються під час визначення права на отримання особою того чи іншого виду пенсій або соціальних виплат, розрахунку розміру пенсії, розрахунку суми оплати тимчасової непрацездатності, розрахунку розміру виплат на період безробіття та розрахунку розміру суми субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

У разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб інформації про особу формується та надається довідка про відсутність індивідуальних даних про особу.