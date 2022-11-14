Бонуси за реєстрацію на FAVBET: подвоєння депозиту та інші переваги

FAVBET є одним з найбільших гравців ринку азартних розваг в Україні та оператором легального онлайн-казино favbet.ua з ліцензією КРАІЛ та сертифікованим софтом. Гучні спонсорські контракти, партнерство з «Динамо» та масштабні акції регулярно приводять на платформу компанії тисячі нових гравців. Чим їх зустрічає ігровий гігант? Читайте нижче у короткому огляді вітальних пропозицій казино.

Акція «Вітальний Бонус від Сема»

Коала Сем – щасливий талісман казино FAVBET, з яким обов’язково знайомляться всі новачки. Подарунки від Сема бувають різними, але завжди щедрі, особливо в порівнянні з пропозиціями конкурентів. На момент написання цього матеріалу «Вітальний бонус від Сема» насправді містив в собі не один, а одразу три. Детальніше про них:

Перший бонус: «100% до депозиту»

За умовами цього бонусу нові гравці отримують 100% до свого першого депозиту (поповнення балансу) від 150 грн. Максимальна сума бонусу – 4 500 грн., тобто навіть якщо поповнення більше цієї суми, то ви все одно отримаєте 4,5 тисячі.

Важливо: бонус необхідно активувати протягом 48 годин протягом поповнення рахунку, інакше його буде втрачено. Це можна зробити у розділі «Бонуси» особистого кабінету.

Другий бонус: «150 фріспінів»

Цей бонус дає цілих 150 безкоштовних обертів на слоті Hot Life розробника Gamzix. Вейджера немає, тобто все, що виграли за бонусні спіни – ваше.

Важливо: як і бонус вище, цей також потребує активації, тож не забудьте зробити це протягом 5 днів після поповнення рахунку.

Третій бонус: «5 фрібетів»

Можливо, не такий великий як попередні, але теж приємний бонус, до того ж без вейджера. Дає 5 фрібетів (безкоштовних ставок) в одній з найбільш популярних ігор на платформі – Aviator від розробника Spribe. Дуже проста, однак захоплива гри, що перевіряє інтуїцію та уважність, постійно тримаючи гравців в тонусі.

Важливо: теж потребує активації в особистому кабінеті й теж протягом 5 днів.

Дисклеймер: Зважаючи, що правила акцій можуть періодично змінюватись, всім новим гравцям радимо перед поповнення ознайомитись з умовами бонусів.

Як отримати вітальний бонус

Вітальні бонуси нараховуються тільки після внесення першого депозиту, а вони доступні тільки зареєстрованим та верифікованим гравцям FAVBET. Для реєстрації достатньо заповнити пройти швидку та досить стандартну процедуру на сайті або у додатку під Android або iOS: вказати ел. пошту, придумати пароль, поставити пару галочок.

Після цього ви отримуєте доступ до особистого кабінету, де треба буде верифікуватись – додати персональних даних та відправити фото документів на перевірку. Займає перевірка до 72 годин, але судячи з відгуків FAVBET працює швидко та верифікує гравців протягом пари годин, а іноді й швидше. Звісно, хотілося б грати одразу, але така вимога закону для всіх ліцензійних казино.

Після успішної верифікації ви стаєте повноправним гравцем онлайн-казино FAVBET та може як поповнювати баланс, так і виводити виграші. Головне – грайте відповідально та не забувайте користуватись вигідними пропозиціями, які регулярно з’являються на платформі.