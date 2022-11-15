Щоб було не дуже боляче

Телефонує добрий знайомий: був в четвертій лікарні, чув, що шукають картини для травматологічного пункту. Наче дивно, а наче й ні. Зв’язалися з директором КНП «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» Кропивницької міської ради» Русланом Івановим, розпитали. Та це ж арттерапія!

– Завдяки міській раді в нашому травмпункті був зроблений капітальний ремонт. Красиво, чисто, охайно. Оновлений пункт, з новим медичним обладнанням, сучасним операційними столом. Усі містяни знають, що тут надають оперативну допомогу при переломах, ушибах, ранах, укусах тощо.

За словами Руслана Петровича, за добу до травмпункту може звернутися більше 50 людей. У цих стінах народилася ідея лікувати не тільки тіло (патологію), а й душу. Пацієнти можуть сидіти в черзі, чекати процедури, тому важливо їх відволікти від болю. Руслан Іванов з Ігорем Горбуновим, завідуючим травматологічним пунктом, вирішили прикрасити стіни відділення картинами.

– У нас вже є сім картин, – говорить Руслан Іванов. – Є пейзажі, зображення національної символіки. Це все заспокоює. Я, коли йду коридором, дивлюся й посміхаюся – так приємно на це дивитися. Погляд, мить, а відволікає, налаштовує на позитив.

Першими меценатами стали Микола Цуканов та Андрій Кролевець. Картини потрібні ще. Якщо буде багато, ними прикрасять стіни гіпсовочної та маніпуляційної. Якщо ще більше – живопис з’явиться в інших відділеннях лікарні. Головне – налаштувати пацієнтів на позитив. Як відомо, позитивні емоції допомагають у лікуванні. Є чим поділитися? Рушайте до травмпункту з приємним приводом.