До Дня працівників сільського господарства

Працівники агропромислового комплексу щороку в третю неділю листопада відзначають своє професійне свято – День працівників сільського господарства.

У 2021р. середньооблікова кількість штатних працівників у сільському господарстві становила 18,3 тис. осіб, що склало 11,6% середньооблікової кількості штатних працівників Кіровоградської області. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника зросла порівняно з 2020р. на 17,7% і становила 10483 грн.

За підсумками 2021р. за обсягом виробництва продукції сільського господарства Кіровоградської область посіла третє місце серед регіонів країни.

У 2021р. аграріями зібрано 4981,1 тис.т зерна, що в 1,8 раза більше ніж

у 2020р., 1596,2 тис.т соняшнику (1,5 раза більше). Урожайність зернових культур зросла в 1,8 раза і склала 55,4 ц з 1 га, соняшнику – в 1,6 раза

(26,3 ц з 1 га).

Заступник начальника Алла КРАВЧЕНКО