Які бонуси пропонує гравцям онлайн-казино FAVBET: Огляд пропозицій

FAVBET – міжнародна компанія, спонсор київського «Динамо» та відомий оператор казино. Фавбетівці були серед головних прихильників легалізації азартних розваг, і, коли держава врешті затвердила відповідне законодавство у 2021 році, серед перших отримали ліцензію на онлайн-казино та запустили локальну платформу favbet.ua.

Зараз це один з найбільших порталів з легальними азартними іграми з тисячами щоденних гравців. Значною мірою таку популярність закладу забезпечили вигідні вітальні пропозиції для новачків та різноманіття бонусів для постійних гравців.

То ж на які привілеї можуть розраховувати гості онлайн-казино FAVBET? Розповідаємо у короткому огляді нижче.

Фріспіни за поповнення та великі сезонні турніри

Всі актуальні пропозиції «Фавбет» завжди публікує на сайті в розділі «Акції» на сайті. Періодично вони змінюються, але є кілька стандартних типів акцій, які гравці мають шанс зустріти на платформі частіше за інші. Пройдемось по ним детальніше

Drops & Wins

Дуже популярна та дуже проста акція, в межах якої будь-яка ставка гравця під час ігри в слоти або у live-казино може активувати якийсь приз. Як правило призи розподілені за рівнями – чим більше ставка, тим цінніше можливий виграш.

Фішка Drops & Wins полягає в тому, що призовою може виявитись будь-яка ставка, а вигравати можна доти, доки не буде вичерпано призовий фонд. При цьому кількість виграшів на одного гравця необмежена.

Найчастіше подібні акції організовує розробник Pragmatic Play. Так, у казино щойно завершилась акція, під час якої розігрували майже 4 мільйони гривень призових. Очікуємо, що різдвяні акції від Прагматіка будуть не менш масштабними.

Мережеві турніри

Мережеві турніри однозначно утримують лідерство за масштабом та обсягом призових серед інших акції, адже вони не обмежені окремою платформою, а проводяться одночасно у всіх закладах, де працює певний провайдер.

Розміри призових та тривалість таких заходів завжди різні, однак підхід у більшості випадків однаковий – гравці грають в автомати певного розробника, заробляють призові бали та борються за вищі місця у турнірній таблиці, за які отримують винагороду. Зазвичай мережеві турніри тривають на FAVBET тривають від одного до кількох місяців та розігрують мільйони.

Для прикладу можна взяти літній турнір «Подорож крізь час» від Spinomenal, в якому гравці змагались за гаманець у 3 мільйони гривень

Бонуси від Сема

Які б перестановки не відбувались в розділі «Акції», щасливий талісман FAVBET, коала Сем, завжди радо зустрічає нових гравців. Вітальний бонус від Сема може бути різним, але він точно буде – за нашими спостереженнями, за останній рік він ще жодного разу не зникав з переліку акційних пропозицій . Давайте, подивимось, що містить в собі зимовий «Вітальний бонус від Сема».

Виявляється, що сьогодні Сем дає гравцям не один, а одразу три бонуси.

Перший – 100% до першого депозиту від 150 грн. На сайті написано, що максимальна сума бонусу – 4 500 грн., тобто навіть якщо поповнення більше цієї суми, то ви все одно отримаєте 4,5 тисячі. Зважаючи, що початківці не починають гру з великих сум, бонус дуже пристойний.

Другий – 150 фріспінів на автоматі Hot Life від Gamzix без вейджера (тобто без додаткових умов для отримання виграшу).

Третій – 5 фрібетів (безкоштовних ставок) у динамічному хіті Aviator від знаменитих Spribe. Дуже проста, однак захоплююча гра на інтуїцію та уважність, яке незмінно у фаворитах гравців, а отже кілька фрібетів – якраз те, що треба для знайомства.

Зверніть увагу, що всі бонуси треба активувати в особистому кабінеті після реєстрації та внесення депозиту. Вони дійсні лише кілька днів, тож краще зробити це одразу. Також не забудьте ознайомитись з умовами бонусів перед тим як робити будь-які поповнення.