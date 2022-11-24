Модний маст-хев: вибираємо жіноче боді

Предмет жіночого гардеробу, що нагадує гібрид цільного купальника і кофти, був придуманий доволі давно. Спершу таку річ носили виключно гімнасти, балерини, акробати. Згодом боді дещо трансформувалося й увійшло в жіночий гардероб в ролі спідньої білизни. Сучасні модні тенденції дозволяють жінкам самостійно вирішувати як носити цей предмет гардероба – як кофту чи як білизну. Щоправда, для обох випадків існують свої варіанти такої речі.

Найактуальніші різновиди жіночих боді

Боді, мабуть, один із найбільш «багатоликих» предметів жіночого гардероба. Приміром, в популярному магазині брендового одягу ІНТЕРТОП модницям пропонують більше 300 варіантів такої одежі – від лаконічних на щодень до витончених, які можуть замінити вишукане вечірнє вбрання, від спортивних моделей, в яких зручно тренуватися, до елегантних, в яких можна піти на ділову зустріч. Тому мають рацію ті жінки, які кажуть, що боді забагато не буває.

Зараз найпопулярнішими є такі варіанти:

трикотажні, що нагадують джемпер чи лонгслів;

у формі сорочки чи блузки;

водолазки;

футболки;

елегантні для святкових подій;

з категорії спідньої білизни.

Моделі у вигляді водолазок, лонгслівів, джемперів та футболок ідеально годяться на роль зручного практичного повсякденного одягу. Вони добре поєднуються з джинсами, текстильними та шкіряними штанами різних фасонів, гарно виглядають зі спідницями актуального крою. Їх можна носити і зі спортивними куртками, і з елегантними жакетами.

Моделі у формі сорочки чи блузки – хороший вибір для офісу та елегантних аутфітів. «Вечірні» боді – це вишукані речі з шовку, атласу, делікатного мереживного матеріалу, часто декоровані мерехтливими елементами.

Варіанти з категорії білизни також доволі розмаїті: лаконічні бавовняні на щодень, еластичні з ефектом моделювання фігури, мереживні чи шовкові для особливих моментів.

3 причини купити боді

Феномен неймовірної популярності цього виду одягу пояснити просто. Гібрид цільного купальника і кофти – це стильно, зручно і практично. Такий верх не вилазить з-за поясу штанів чи спідниці, не морщиться, добре поєднується з речами з високою та низькою посадкою. Ну і звичайно, зараз це ще й дуже модна річ. Тому якщо з якоїсь причини ви досі не купили жодного боді – саме час, доки в ІНТЕРТОПІ багато новинок і приємні ціни.