Установка відеоспостереження – поради професіоналів

Якщо ви побоюєтеся за збереження вашого майна, охоронні агенції зможуть запропонувати безліч варіантів захисту житла. Це може бути фізична охорона або встановлення сигналізації, але одним з найбільш популярних і дієвих способів зараз є монтаж камер відеоспостереження. Таку послугу ви можете замовити у компанії «Охоронний Холдинг», яка гарантує швидке та надійне встановлення найновішого обладнання за розумною ціною.

Для чого потрібна система відеоспостереження?

Вам може знадобитися установка відеонагляду ціна якого залежить від типу обладнання, для досягнення наступних цілей:

відеофіксація тривожних випадків;

можливість спостереження за дитиною;

контроль території з виробництва, у приватному будинку чи на присадибній ділянці;

запобігання діям зловмисників через підключення пультової сигналізації та передачі сигналу.

Якщо говорити про послуги «Охоронного Холдингу», компанія пропонує індивідуальний підхід до кожного клієнта, що дозволяє визначити оптимальну кількість камер та їх місцеперебування. При цьому монтаж обладнання не триватиме більше одного дня.

Що слід враховувати під час вибору системи відеоспостереження?

Дана система включає не тільки камери, хоча вони і є основою всього. Також варто подбати про монтаж різних датчиків, які дозволять швидко визначити зміну ситуації та надішлють сигнал на пульт. Сьогодні можна замовити цифрові або аналогові камери. Перші мають ряд технічних переваг (якість зображення, пам’ять, функціональність та ін), при цьому їх установка коштує дорожче. Оптимальним вибором для знімання в будь-який час і за будь-якої погоди буде цифрова камера IP-формату.

Перед замовленням послуги встановлення відеоспостереження бажано звернути увагу на ряд моментів:

можливість швидкого доступу до камер для ремонту та обслуговування;

місце монтажу (у приміщенні чи на вулиці);

кут огляду та відстань до об’єкта;

рівень освітлення;

діапазон руху;

наявність ІЧ-підсвічування;

кількість режимів знімання.

Також варто звернути увагу на клас захисту обладнання, особливо у разі його вуличного монтажу. Якщо ви не хочете витрачати час на визначення тонкощів роботи систем відеоспостереження, просто озвучте свої вимоги та побажання менеджеру «Охоронного Холдингу», який відправить на місце кваліфікованих співробітників. Вони швидко оцінять ситуацію, визначивши оптимальну кількість камер та місце їх встановлення.