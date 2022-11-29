FAVBET – рецепт популярності одного з найбільших легальних онлайн-казино України

У 2021 році держава нарешті оголосила про легалізацію азартних розваг. Як результат – стрімке зростання ринку, якому не завадила навіть ковідна епідемія. Багато популярних міжнародних компаній нарешті змогли отримати українську прописку, з’явилось багато нових імен і кількість гравців також значно зросла. Втім, у топі ринку все залишилось майже без змін – онлайн-казино FAVBET знаходиться за популярністю на одному з перших місць. У цьому матеріалі розбираємось, чому гравці обирають саме favbet.ua, не зважаючи на шалену конкуренцію.

Діюча ліцензія

Швидкість має значення. FAVBET була однією з перших компаній, які отримали ліцензію КРАІЛ після оголошення про легалізації, та запустили сайт в українській доменній зоні, а отже одразу привернули увагу сотень тисяч гравців, які втомилися від використання дзеркал та ризиків, пов’язаних з іграми у «сірих» казино. Бо ліцензія – це не тільки свідчення того, що онлайн-казино платить податки та дбає про своє реноме, але й того, що воно взяло на себе низку юридичних зобов’язань, які стосуються ідентифікації гравців, безпеки фінансових операцій, а також захисту персональних даних. Так, тепер в казино не можна грати без верифікації, тобто без перевірки ваших документів закладом, але це – саме те, що створює більше комфортне та безпечне середовище для гравців.

Сертифіковані ігри

Більшість ігрових платформ, у тому числі й favbet.ua, не розробляють ігри, а публікують слоти, створені сторонніми провайдерами. Різниця тільки в тому, хто є розробником цих ігор. Більшість знаних міжнародних провайдерів проходять незалежні перевірки регуляторів та мають сертифікати, які підтверджують, що у свої ігри вони не додають жодних нечесних механік, що знижують шанси гравців на виграш. В портфелі FAVBET – тільки провідні виробники рівня Betsoft, Pragmatic Play, Spribe, Spinomenal, Skywind, чиї ігри власне й сформували сучасний ринок азартних розваг, тому гравцям не треба ретельно перевіряти кожну гру та з’ясовувати, чи не потрапила вона у чорні списки нечесних автоматів.

Гарантовані виплати

Всі ліцензії та сертифікати не мають сенсу, якщо гравці не отримують чесно виграні кошти. На щастя, у FAVBET проблем з цим немає – компанія піклується про власне ім’я та має імідж чесної платформи. Тут впливає і ліцензія вартістю у десятки мільйонів гривень, і репутація, яку компанія будувала протягом понад 20 років. У їхньому випадку бренд коштує більше будь-яких грошей, що вони могли отримати, намагаючись ошукати своїх гравців. Єдиний мінус прозорості та чесності – вимога бути максимально чесним щодо самих гравців. За неправдиву інформацію або будь-які спроби бути хитрішим за систему, в онлайн-казино банять.

Відповідальна гра

FAVBET дотримується закону «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», а тому ідентифікує гравців, не дозволяє грати тим, кому не виповнилось 21, а також особами які мають заборону на участь в азартних іграх або ігрову залежність. Також онлайн-казино не робить користувачам жодні виплати або заохочення, що пов’язані з програшем. Тобто у «Фавбет» ви ніколи не потрапите в ситуацію, де вас будуть заохочувати грати у вочевидь програшну гру та давати вам надію на виграш, навіть якщо шансів нуль.

Втім, все це – основні принципи відповідальної гри, їх дотримуються майже всі легальні заклади. Де FAVBET пішов далі, так це у можливості безпосередньо в особистому кабінеті ставити ліміти на час та суму, які ви можете витратити на гру, або ж взагалі заблокувати собі здатність грати на деякий час, якщо відчуваєте, що стаєте жертвою залежності. Такі варіанти контролю – безумовний плюс, бо показують гравцям, що заклад піклується про своїх них, а не просто жадає отримати з них прибуток.

Бізнес, якому не все одно

FAVBET активно підтримує розвиток спорту та впроваджує багато благодійних проєктів, про які в ЗМІ пишуть ледь не частіше, ніж про бізнес компанії. Насамперед це свідчить про те, що «Фавбет» має достатньо ресурсів, щоб думати не лише про прибуток.

Навіть сьогодні, в умовах війни, компанія підтримує українські футбольні клуби у Першій та Прем’єр-лізі, має власну ІТ-армію, яка нищить цифрову інфраструктуру ворога, а також направила більшість зусиль власного FAVBET Foundation на допомогу армії та населенню. Зараз він займається доставкою гуманітарки, закупівлею військових та медичних автівок, а також постачанням мільйонів гривень обладнання для ЗСУ.

Нещодавно у FAVBET також стартувало велике промо «Прокачка авто для ЗСУ», під час якого компанія перераховує частину свого прибутку на ремонт та військовий тюнинг 10 позашляховиків для підрозділів нашої армії. Слідкувати за ходом проєкту можна прямо на сайті – компанія якраз випустила третє звітне відео.