FAVBET запалює: Як скористатися бонусами популярного онлайн-казино

Довгоочікувана легалізація азартних ринок в Інтернеті значно пожвавила український ринок. Тепер тут щомісяця з’являються нові заклади, а конкуренція за увагу нових гравців вийшла на новий рівень.

Не залишився осторонь від цих процесів і спонсор київського «Динамо» та один з провідних операторів онлайн-казино в Україні «Фавбет», який вступив у боротьбу за прихильність українських гемблерів з оновленою бонусною програмою. У цьому огляді розповідаємо, на які бонуси можуть розраховувати нові та існуючі гравці favbet.ua, а також як ними скористатись з найбільшою вигодою.

Спочатку – верифікація

Перш ніж говорити про бонуси, маємо нагадати, що отримати їх можуть виключно верифіковані гравці, тобто зареєстровані користувачі, які завантажили свої документи в особистому кабінеті та успішно пройшли перевірку казино. Зробити це треба лише один раз – після цього можна грати на гроші та використовувати всі доступні бонуси. Зареєструватись та пройти верифікацію можна як на сайті з комп’ютера, так і з мобільних пристроїв через додатки казино під Android та iOS. Згідно з правилами FAVBET верифікація може зайняти до 72 годин, однак за відгуками гравців часто процедура відбувається значно швидше – годину-дві.

Вітальний бонус від Сема

Реєстрація та верифікація пройдені, а отже час забирати потужний вітальний бонус, який FAVBET дарує всім новачкам. Власне, пропозиція від талісману казино, коали Сема, – це не один, а одразу три ексклюзивні бонуси:

«100% до депозиту» , який подвоює перший депозит гравців при поповненні на суму від 150 грн. Максимум за цим бонусом додатково можна отримати 4 500 грн.

, який подвоює перший депозит гравців при поповненні на суму від 150 грн. Максимум за цим бонусом додатково можна отримати 4 500 грн. «150 фріспінів», що дає 150 безкоштовних обертань барабанів на популярному автоматі Hot Life відомого провайдера Gamzix. Цей бонус не має вейджера, тобто все, що ви виграли за бонусні спіни, можна вивести без будь-яких додаткових умов.

«5 фрібетів» дають можливість зробити 5 безкоштовних ставок в одній з найбільш хітових ігор у фавбетівському казино – Aviator від розробника Spribe, яка кидає виклик реакції та інтуїції гравців.

Бонуси круті, але не забувайте, що скористатись ними можна лише після активації в особистому кабінеті. Залежно від пропозиції, строки активації обмежені одним або кількома днями, тому краще робити перше поповнення рахунку тоді, коли ви точно маєте час та змогу відіграти всі наявні бонуси. Детальні умови нарахування та використання «Вітального бонуса від Сема» завжди можна подивитись безпосередньо на сайті казино.

Мережеві турніри та Drops & Wins

Це не зовсім бонуси, однак не згадати про топові акцій FAVBET ми не можемо. То ж по черзі:

Мережеві турніри – це тривалі та дуже масштабні розіграші, які FAVBET проводить спільно зі своїми провідними провайдерами. Учасниками мережевих турнірів є користувачі не просто конкретного казино, а всіх закладів, в яких представлені ігри того чи іншого провайдера, що дозволяє тримати великий призовий фонд. Принцип участі завжди однаковий – користувачі грають в обрані автомати, отримують бали за виграші та підіймаються по турнірній таблиці, де на лідерів очікують значна винагорода. Зазвичай мережеві турніри проходять у кілька етапів та мають призовий фонд у кілька мільйонів гривень.

Drops & Wins – максимально проста за своєю механікою акція: ви робите ставки у певних слотах або live-казино, і будь-яка з них може активувати випадковий виграш. Часто виграші можуть мати рівні – чим більше ставите, на тим більшу призову виплату можете претендувати. При чому кількість призів на одного гравця не обмежена – вигравати можна до тих пір, доки не буде вичерпано призовий фонд.