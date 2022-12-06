Польоти за гроші

Колишнього декана Льотної академії Національного авіаційного університету Валерія Шульгіна засудили до п’яти років позбавлення волі.

Неприємності у Шульгіна почалися 22 лютого 2021 року, коли його, тодішнього декана факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху, затримали правоохоронці за підозрою в здирництві. Йому інкримінували вимагання у студентки грошей за допуск до польотів. У затриманого вилучили п’ять тисяч доларів.

Поки тривало слідство, Шульгіна звільнили з посади декана. І от Кіровський райсуд визнав його винним у вимаганні 11 600 доларів. Покарання: ізоляція від суспільства на п’ять років, конфіскація майна, позбавлення права протягом трьох років обіймати адміністративні посади. Вирок ще не набрав законної сили.

Шульгін – не перший в льотній академії, кого засудили за корупцію. У червні 2018 року Кіровський райсуд визнав винним Миколу Бурдюга, тодішнього заступника начальника академії з наземних служб, в отриманні у підприємця 18 тисяч гривень за дозвіл на роботу кав’ярні на території навчального закладу. Бурдюга оштрафовано на 25 500 гривень.

У вересні минулого року правоохоронці затримали начальника льотної академії Олександра Чумака і начальника льотного училища ЛА Олександра Карауша. За інформацією слідства, посадовці вимагали 20 тисяч доларів у підприємця за продовження співпраці з його фірмою у сфері льотної підготовки студентів.

У лютому нинішнього року, за три дні до війни, прокуратура повідомила, що досудове слідство у справі завершено й Чумак та Карауш незабаром постануть перед судом. Відтоді про їхню долю широкій громадськості не відомо. За винятком того, що Чумак – уже не начальник академії.