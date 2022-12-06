Світло й тепло – прямий зв’язок

Директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради Олександр Чельник розповів, як ситуація в електроенергетиці впливає як мінімум на мешканців 14 тисяч осель Кропивницького, які є абонентами централізованого теплопостачання, а також на багато об’єктів соціалки.

«Централізованим теплопостачанням у Кропивницькому в цілому забезпечені житлові будинки та заклади соціальної сфери, температурного графіка дотримуємося. Найбільша проблема, яка сьогодні заважає забезпечити якісне теплопостачання в деяких мікрорайонах міста, – відключення електроенергії. Через це ми не можемо налагодити безперервну подачу теплоносія в житлові будинки та лікарню».

«УЦ» дізналася у Олександра Семеновича подробиці:

– На жаль, як і вся країна, ми потерпаємо від ситуації, яка склалася в енергетиці «дякуючи» відомо кому, – каже Чельник. – Наші котельні також відключають від живлення. Відключення триває по дві години, як і в усіх. До чого це призводить? За ці дві години відбувається вихолодження теплоносія. Потім він ледве встигає набирати температуру – і знов відключення. І так 3-4 рази на день.

Найбільше від цього потерпають містяни, які живуть на вулицях Академіка Корольова та Шатила, у селищі Гірничому, а також дитяча обласна лікарня.

На жаль, не всі мешканці розуміють, що на ці процеси ми ніяк не можемо впливати. Людям важко пояснити, як все працює. Що вимикають живлення за командою «Укр­енерго», далі за ланцюжком команду виконує «Кіровоградобленерго», у будинках вимикають світло, і котельні не працюють.

І ці смикання технічно для нас ні до чого хорошого не призводять. На фактично старе й дуже старе обладнання це додаткове навантаження. Але ми працюємо.