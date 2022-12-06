Усі зірки – в Олександрії

До Олександрії в рамках гастрольного туру завітала народна артистка України, лауреатка Національної премії імені Шевченка Ольга Сумська з виставою «За двома зайцями» «Сучасного театру»: «Ми граємо вперше на сцені відреставрованого театру. До речі, я мріяла зіграти тут, та ще й з новою роботою. Вистава оновлена, тому що маємо новий склад, їй вже більше 10 років, і я “ввелася” у виставу, це “ввід” у ролі Секлети Лимарихи. Це характерна роль, я люблю такі, вони дають певний поштовх для розвитку. Я, здебільшого, себе і вважаю характерною артисткою».

А 3 грудня в Олександрії на базі ліцею № 17 відбулася так звана «НеЛекція» з Олександром Педаном – відомим українським телеведучим та шоуменом. «НеЛекції» – так Педан називає формат зустрічей з учнями, їхніми батьками та вчителями. Він пояснює, що це цікаве обговорення важливих тем без жодних контрольних і домашніх завдань. «Наша мета – залучити дітей до навчання в комфортній і безпечній для них формі. Мотивувати їх навчатися, тому що їхній фронт – це освітній фронт, як і наших вчителів», – розповів Олександр Педан.

4 грудня з нагоди Дня Збройних Сил України в шахтарському місті відбувся жіночий автопробіг «Дякуємо ЗСУ!» на підтримку нашої армії. Патріотично-благодійний захід проходив за ініціативи депутатки обласної ради Євгенії Ніколаєвої, за сприяння ГО «Олександрійський гендерний інформаційний центр», мультипрофільного ліцею та за підтримки міської ради. В автопробігу взяли участь 27 активних жінок, які з прапорами України проїхали містом. Під час благодійного заходу проводився збір коштів, до якого приєдналися як автоледі, так і всі охочі зробити внесок на підтримку ЗСУ. За результатами автопробігу вдалося зібрати 13300 гривень. На ці кошти будуть придбані кісткові катетери, що допомагатимуть рятувати життя поранених бійців. Крім того, олександрійки передали на фронт прапор міста з теплими побажаннями для наших захисників.

Тим часом капітальний ремонт дороги Т-12-05 Кропивницький – Нова Прага – Олександрія відклали через війну. Однак дорожники підтримують її проїзний стан шляхом аварійних заходів, повідомили в Службі автомобільних доріг Кіровоградщини. Локальна ліквідація вибоїн та інших пошкоджень покриття в умовах сьогодення залишається єдино можливим варіантом підтримки пропускної спроможності доріг, кажуть фахівці. «Автомобільна дорога Т-12-05 з моменту російського вторгнення в Україну зазнала колосальних навантажень, адже саме вона стала альтернативним сполученням обласного центру та Дніпропетровщини через Олександрію. Транзитом по ній щоденно проходить кілька тисяч автомобілів, тож виснажене десятками років покриття прогресивно руйнується», – повідомили в САД.

3 грудня разом зі світовою спільнотою Україна відзначила День людей з інвалідністю. З цієї нагоди в територіальному центрі відбулися урочисті збори, на які завітав міський голова Сергій Кузьменко. Звертаючись до присутніх, він зазначив: «Люди в нашому місті милосердні, соціальні й відповідальні. Наше суспільство побудоване таким чином, що ми з любов’ю ставимося до людей. Якщо в чиємусь житті так сталося, що хтось трохи повільніше рухається, чи менше чує, чи не може бачити, то ми маємо прийти на допомогу. Зараз, коли в країні війна, на жаль, збільшується кількість людей, які отримують хвороби й поранення. Тому треба мати не лише добре серце, а й сили сьогодні та завжди допомагати тим, кому потрібна наша підтримка. Від імені всіх олександрійців висловлюю вам велику вдячність і повагу за все, що ви робите для людей з особливими потребами».