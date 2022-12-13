Миколаїв. Як ви, сусіди?

Останнім часом почастішали в соцмережах чи то новини, чи то чутки про ситуацію в Миколаєві. Буцімто в місті немає хліба, води, світла. Словом, «всьо пропало». Українцям давно й наполегливо радять перевіряти все, що почули чи прочитали. У нас, наприклад, є надійний спосіб дізнатися правду. Об’єктивно про ситуацію в Миколаєві нам черговий раз розповів наш колега Ігор Данілов.

– Щодо хліба. Зараз жодних проблем немає. У всіх магазинах є хліб і хлібобулочні вироби – як в супермаркетах, так і в маленьких торговельних точках. У місті немає жодних проблем для виробництва: випікають та поставляють у магазини.

Є магазини, які працюють, коли вимикається світло. Тобто кожен миколаївець може піти в найближчий магазин та купити те, що йому треба, і хліб в тому числі.

Що стосується води, то ситуація не змінилася, скажу так, на гірше. Із визволенням певної частини Херсонської області з’явився доступ до водогону Дніпро – Миколаїв, завдяки якому дніпровська вода йшла в місто. Але він пошкоджений, роботи багато, ремонтувати не зовсім безпечно. Але роботи поступово ведуться.

Але миколаївці не без води, у місті організований підвіз. Крім того, зроблено багато свердловин – при котельнях, лікарнях. І там люди беруть очищену питну воду.

Значну проблему прийдеться вирішувати після війни. Вода, яку брали з Дніпровсько-Бузького лиману, солона, вона за майже вісім місяців пошкодила, «з’їла» систему водогону. Вже сьогодні місцева влада каже, що після війни доведеться повністю міняти всі труби. Але то в перспективі.

Більше незручностей містяни мають від відключень світла. Але так себе почуває вся Україна. А взагалі аптеки працюють, магазини, ринки також. Ми навіть допомагаємо Херсону. Як Кіровоградщина ставиться до Миколаївщини, так і Миколаївщина до Херсонщини.