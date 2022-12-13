Олександрія – місто благодійників

У другому за величиною місті області на благодійній виставці-аукціоні «Життя всупереч» зібрали 58 тисяч гривень для ЗСУ. 30 фотокартин для продажу передали 15 митців, які входять до «золотої сотні» фотохудожників України. Кошти підуть на закупівлю рацій та тепловізорів для 57-ї окремої бригади, в якій служать олександрійці.

А олександрійські освітяни перерахували 418 тисяч гривень на реабілітаційне обладнання для військових, які проходять лікування в обласному госпіталі. Благодійна акція на підтримку ЗСУ розпочалась у листопаді. Протягом місяця вона розширилася. До неї долучилися всі працівники освітньої галузі – не лише зі шкіл, але й з дитячих садочків та позашкільних закладів освіти. Люди передавали свій одноденний заробіток чи його частину – усе залежало від бажання та фінансового становища окремого працівника.

У рамках відзначення Дня благодійниц­тва, який припадає на 11 грудня, у палаці урочистих подій відбулися привітання та нагородження 17 місцевих меценатів і благодійників (на фото). Міський голова Сергій Кузьменко звернувся до запрошених і подякував їм за підтримку громади, її жителів, вимушених переселенців та військових.

«Надзвичайно щасливий, що наше місто багате на людей, які роблять світлі справи. Вдячний, що ви не тільки словами, але й своїми можливостями підтримуєте Олександрію. Ми всі разом були на передовій викликів і проблем. Ми разом допомагали всім, чим могли», – сказав очільник громади.

Ще про світлі справи. На базі олександрійської гімназії функціонує арт-терапевтичний осередок «Веселка». Тут надається психолого-педагогічна допомога, проводиться соціальна адаптація дітей та дорослих, які під час війни зазнали стресу та мають посттравматичний синдром.

Нещодавно «Веселка» виграла грант на облаштування кімнати для занять. Це стало можливим завдяки підтримці громадської організації «Десяте квітня», Агентства ООН у справах біженців в Україні та сприяння міської ради. На грантові кошти були закуплені меблі та матеріали для творчих занять і психологічних консультацій.

І про головне у ці передноворічні дні. Міський голова Сергій Кузьменко поінформував про те, як Олександрійська громада зустрічатиме Новий рік в умовах воєнного часу. «Ми багато радилися з цього питання. Перш за все, традиційної центральної міської ялинки на площі Соборній не буде. Жодної копійки з міського бюджету на новорічні свята виділено не буде», – сказав Сергій Кузьменко. Водночас, очільник громади наголосив на тому, що для дітей будуть проводитись святкові заходи: «Наші дітки цілий рік старалися, навчалися, писали листи святому Миколаю й очікують свої подарунки. Переконаний у тому, що ми не маємо права не зробити їх щасливими. Враховуючи те, що сусідня країна відібрала в наших дітей рік дитинства, ми не маємо права забрати в них свято. Тому в Театральному сквері буде резиденція святого Миколая. Ми прикрасимо справжню живу ялинку, яка там росте. Діти матимуть можливість отримати подарунки, подивитись вистави, у них буде свято Нового року».