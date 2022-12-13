Перша ожеледиця

Ожеледиця на вулицях та дорогах міст та сіл Кіровоградщини в ніч на минулий четвер не стала несподіванкою для відповідних служб. Усі з першої години запрацювали на безпеку тих, хто їде та прямує пішки.

Рятувальники з Державної служби з надзвичайних ситуацій за добу з середи на четвер вивільнили з льодового полону 9 вантажівок, автобус і 5 легкових авто.

В обласному центрі виникли складнощі для руху тролейбусів. Дощ зі снігом намерзали на дроти транспортної мережі. Ситуацію прокоментував начальник управління транспорту і зв’язку Кропивницької міської ради Віктор Житник: «Упродовж минулої ночі містом курсували два тролейбуси, які зчищали ожеледь на електромережі, що живить електротранспорт. Завдяки цьому сьогодні зранку на маршрути вийшли 26 тролейбусів і 24 автобуси, а також маршрутні таксі. Загалом пасажирів обслуговують 170 транспортних засобів.

А на селище Нове тролейбуси замінили великомісткими автобусами, бо під час низьких температур стан акумуляторних батарей тролейбусів не дозволяє повністю проїхати маршрут. Але проблем із перевезенням жителів Нового немає».

Насправді у мешканців найбільшого спального мікрорайону міста (Попова – Жадова) були деякі проблеми з тролейбусом маршруту №7 – їх чомусь не було, однак спрацювали альтернативні варіанти добратися до центру чи Новомиколаївки.

А начальник головного управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради Віктор Кухаренко розповів про тонкощі процесу доглядання за дорогами у складних умовах.

«У найскладніший день 7 грудня вночі посипали головні транспортні магістралі та дороги в мікрорайонах міста, витратили 300 тонн посипного матеріалу, це середньодобовий розхід матеріалу за таких погодних умов. Із 6-ї ранку за посипання прибудинкових територій взялися 258 працівників ЖЕО, які використали 13 тонн солі. Дефіциту посипного матеріалу в нас немає, є підписана угода на поставку ще 10 тисяч тонн на майбутнє».

Також Віктор Кухаренко розповів, хто за які дороги відповідає. За стан міських доріг відповідальні КП «Універсал 2005» і «Благоустрій», у парках і скверах наводять лад працівники «Благоустрою», за прибудинковими територіями доглядають працівники ЖЕО. Орендарі будівель комунальної власності повинні дбати про стан прилеглої території.

Тим часом у Кропивницькому працівники інспекції з благоустрою провели рейд щодо прибирання снігу, ожеледі та своєчасного посипання протиожеледною сумішшю прилеглих територій.

Після попередження працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності усунули недоліки. На тих підприємців, які вчасно не відреагували, склали протоколи. На них очікують штрафи від 340 до 1700 гpн.