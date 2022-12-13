«Єлисавет-ретро»: ювілей під час війни

Сподівалися, що ніщо не завадить, готувалися, кілька разів переносили, молилися, щоб не було сирен, і все-таки зробили. У Кіровоградській обласній філармонії відбувся концерт інструментального ансамблю «Єлисавет-ретро», присвячений 30-річчю колективу.

Програма була святковою, різноманітною, на будь-який смак. Кальман і Еллінгтон, Мозговий та Івасюк, пісні, танці та навіть степ у виконанні Володимира Єрмолаєва. Співали солісти колективу – тріо «Дежавю» та Олексій Козачинський, а також запрошені на ювілей колеги. Красу музики підкреслювали солісти клубу спортивного бального танцю «Олімп». Дуже доречним був відеоряд, який супроводжував кожну виконану композицію.

«Єлисавет-ретро» не відсиджується в період воєнного стану, не обмежується лише репетиціями. Музиканти їздять регіоном, виступають перед внутрішньо переміщеними особами та військовими. Демонструвати мистецтво – у цьому сенс.

Художній керівник ансамблю, чарівна жінка та талановита скрипалька Олена Фурманова зі сцени вдячно посміхалася, промови не говорила. «УЦ» попросила пані Олену висловити свої думки та враження.

– Тридцятиріччя ми не святкували, а відзначали. Зрозуміло, що зараз не до свят. У той же час це важлива дата для філармонії, колективу та шанувальників. Підготували багатожанрову програму, щоб порадувати кожного, дати можливість насолодитися і класичною, і сучасною музикою.

Ми всі чекаємо на переможний концерт. Прагнемо зберегти колектив, щоб разом відсвяткувати Перемогу й почати новий творчий шлях. Будемо працювати та прославляти нашу Україну.