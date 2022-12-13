Залишиться у згадках

Тепер будемо тільки згадувати церкву села Бірки на Олександрівщині та ділитися її фотознімками. Вранці 11 грудня вона вщент згоріла.

«З великим сумом, душевним болем і жалем повідомляємо про те, що святий Храм на честь Святителя Миколая Чудотворця знищений вогнем. Святиня нашого краю згоріла вщент. Усі історичні й релігійні цінності безжальний вогонь спалив повністю», – оприлюднено на сторінці релігійної громади села в соцмережах.

Церква у селі Бірки Кропивницького району – одна з найдавніших в Олександрівській громаді. Їй 166 років. Була дерев’яною, невеличкою, але затишною. Тут вінчалися та хрестилися, художники влаштовували пленери. Громада храму цьогоріч перейшла до Кропивницької єпархії Православної церкви України з Олександрійської єпархії УПЦ. Староста села Михайло Сергієнко у коментарі «Суспільному» припустив, що церкву підпалили.

За фактом пожежі дерев’яної церкви Святителя Миколая Чудотворця ПЦУ в селі Бірки Олександрівської громади правоохоронці внесли інформацію до ЄРДР.