Укрпошта облаштує 1700 точок безпеки

Європейський банк реконструкції та розвитку схвалив грант у розмірі 4,5 мільйона євро для Укрпошти. Ці кошти будуть спрямовані на створення пунктів обігріву та доступу до електропостачання та інтернету на базі стаціонарних та пересувних відділень поштового оператора.

Планується закупити генератори, щоб обладнати до 1700 точок безпеки на базі відділень Укрпошти, щоб на випадок повного блекауту компанія могла не лише надавати поштові, логістичні та фінансові послуги, але і забезпечила українцям доступ до інтернету та електроенергії, незважаючи на тривалі атаки росії на електроенергетичну інфраструктуру країни.

Це перший етап розбудови інфраструктури незламності по всій країні на базі мережі Укрпошти, яка дасть можливість забезпечити українцям доступ до поштових та фінансових послуг, електропостачання та інтернет-зв’язку. Щоб можна було як мінімум зарядити телефони та інші пристрої у 100% (а це понад 28 тис) населених пунктів країни. Даний проект став можливим завдяки активному сприянню Першого віцепрем’єр-міністра — Міністра економіки України Юлії Свириденко та Міністерства економіки України.

Грант у розмірі 4,5 мільйона євро, який буде залучено зі Спеціального фонду акціонерів ЄБРР, Укрпошта використає на придбання супутникових інтернет-пристроїв та генераторів електроенергії для забезпечення надійного підключення до Інтернету та пунктів зарядки мобільних пристроїв. Також Укрпошта доповнить 4,5 млн євро ЄБРР додатковими 1,5 млн євро власних коштів, щоб закупити опалювальні печі, Wi–Fi-роутери та освітлювальне обладнання. Крім того, Укрпошта вже використовує для забезпечення зв’язку на деокупованих територіях старлінки, надані Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Міністерством цифрової трансформації України.

Таким чином на базі відділень Укрпошти буде створено повноцінну мережу точок безпеки, де кожен українець зможе зігрітися чи зарядити телефон. «Оскільки ця мережа не залежить від національної енергомережі України, яка восени цього року зазнала постійних нападів з боку росії, що призвело до масових відключень електроенергії, це означає, що українські поштові відділення навіть у селах можуть служити опорними пунктами стійкості для місцевого населення» – йдеться у повідомленні ЄБРР.

Грант ЄБРР доповнює попередній профінансований ЄБРР проект, підписаний у листопаді 2020 року, згідно з яким Укрпошта використала кредит ЄБРР у розмірі 63 млн євро для модернізації логістичної інфраструктури, а саме закупки пересувних відділень. Завдяки цьому було закуплено понад 1600 пересувних відділень поштового зв’язку. Вони замінили старі відділення пошти в сільській місцевості та відіграли важливу роль у доставці посилок, пенсій та товарів першої необхідності місцевому населенню по всій країні, включно з нещодавно звільненими районами на сході та півдні України.