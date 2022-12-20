Кропивницький – з бюджетом!

15 грудня на десятому засіданні дев’ятої сесії міської ради, депутати одноголосно ухвалили бюджет територіальної громади Кропивницького на 2023 рік.

Доповідаючи про головний кошторис міста, начальниця фінансового управління Любов Бочкова наголосила, обсяг бюджету на 2023 рік визначено у розмірі 2,853 мільярда гривень.

– Основними бюджетоутворюючими податками у 2023 році залишаються податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки та збори, акцизний податок, від яких надійде понад 90% усіх власних доходів. Другим джерелом наповнення бюджету є місцеві податки та збори, які розраховані в сумі 519,8 мільйона гривень, – повідомила Любов Бочкова. – У видатках бюджету Кропивницької територіальної громади на 2023 рік 87,5% займають видатки споживання загального фонду та 12,5% – видатки спеціального фонду, з них бюджет розвитку – 8,3%. Найбільшу питому вагу в структурі видатків – 48,4% – займають видатки на бюджетні програми, які реалізує головний розпорядник управління освіти – 1,381 мільярда гривень.

Зокрема, департаменту соціальної політики на фінансування бюджетних програм у сфері соціального захисту буде спрямовано 124,8 мільйона гривень, управлінню охорони здоров’я – 106,4 мільйона гривень, управлінню культури – 97,2 мільйона гривень та управлінню молоді і спорту – 57 мільйонів.

Головному управлінню житлово-комунального господарства передбачено 361,7 мільйона гривень бюджетних коштів, з них на благоустрій міста – 122,5 мільйона гривень, фінансову підтримку КП «Тепло­енергетик» на забезпечення діяльності з виробництва та постачання теплової енергії – 143 мільйони гривень, ремонт доріг – 25,8 мільйона гривень.

Управлінню транспорту та зв’язку на забезпечення транспортних послуг комунальним транспортом – 178 мільйонів, у тому числі на компенсаційні виплати за пільговий проїзд – 133,5 мільйона гривень, на утримання та розвиток транспорту – 36,5 мільйона гривень.

– При плануванні бюджету громади в першу чергу була приділена увага забезпеченню фінансування заробітної плати, енергоносіїв та інших захищених статей видатків. Якщо розглянути структуру видатків загального фонду, то на фінансування захищених статей направлено біля 74% видатків бюджету, а саме на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ та комунальних підприємств – 57,4%, розрахунки за енергоносії – 12% та на інші захищені статті – 4,4%. В умовах продовження дії воєнного стану для вирішення питань територіальної оборони, цивільного захисту населення та підтримки внутрішньо переміщених осіб у бюджеті громади заплановані видатки в сумі 33,6 мільйона гривень, – зазначила Любов Бочкова.

Начальниця фінансового управління також звернула увагу, що в складі бюджету територіальної громади на 2023 рік сформовано бюджет розвитку в обсязі 236,8 мільйона гривень, що на 24% менше плану 2022 року. Більше половини видатків розвитку направляється управлінню капітального будівництва на реалізацію інвестиційних проєктів та капітальних ремонтів бюджетних установ.

Депутати міської ради розглянули й затвердили також галузеві програми соціально-економічного розвитку міста.

За матеріалами Кропиіницької міської ради.