Передсвяткові турботи Олександрії

18 грудня в Театральному сквері міста шахтарів відкрилася резиденція святого Миколая. Дітей з батьками чекали активні розваги, новорічні фотозони, аніматори в яскравих костюмах, концертна програма, «ДивоБус» та ще багато цікавого.

Стартував «ДивоБус» 14 грудня в Олександрійській громаді за сприяння міського голови Сергія Кузьменка. Це дійсно бус, автобус, до верху наповнений казковими героями, подарунками, солодощами й гарним настроєм. Ну й, звісно, святий Миколай також в екіпажі. «Дивобус» разом із чарівними героями вже завітав до дітлахів із сіл Головківка, Ізмайлівка, селища Олександрійське, а також до кількох мікрорайонів Олександрії.

Розваги від «ДивоБуса» для малечі, звісно, безкоштовні. Програму підготували бібліотекарі Олександрії. Вона складається з ігор, конкурсів та танців, діти отримують солодкі подарунки. По закінченню розважальної програми діти фотографуються зі Святим Миколаєм. До 19 грудня вони клали свої листи із бажаннями до чарівної скрині святого.

Резиденція святого Миколая працюватиме у Театральному сквері до 2 січня.

А в Центральній міській бібліотеці для дітей запрацював Батьківський клуб. Його мета – допомога на шляху батьківства: зустрічі, лекції, тренінги з психологами та іншими фахівцями. Бібліотека бере участь у проєкті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Швидке реагування в Кіровоградській області для задоволення потреб дітей та їхніх сімей, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни в Україні».

На перше засідання клубу були запрошені психологи-практики Ольга та Вадим Нємови, які запропонували обговорити не дуже передсвяткову, але надважливу тему насильства, особливо в родині.

Під час заходу, використовуючи ігрові моменти, освоюючи елементи самозахисту, присутні вели мову про домашнє насильство, форми та методи його попередження й подолання, а також про особливості звернення за допомогою.

Батьківський клуб працює щовівторка о 16:00 за адресою: проспект Соборний, 102, Центральна міська бібліотека для дітей. Усі охочі можуть приєднатися до клубу та стати учасниками обговорення актуальних питань, які хвилюють кожного.

Ще про участь ООН у житті Олександрійської громади й «подарунок під ялинку» для всього міста. До Олександрії завітали представники Групи технічної підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН). Міський голова Сергій Кузьменко зустрівся з ними й обговорив реалізацію проєкту, який бере участь у Програмі з відновлення України, що реалізується за фінансової підтримки Європейського інвестиційного банку.

Мова йде про санацію будівлі мультипрофільного ліцею (колишнього колегіуму). Планується повне утеплення ліцею та модернізація його зовнішнього вигляду. Попередньо проєкт оцінюється в понад 33 мільйони гривень. Представники ПРООН будуть координувати й забезпечувати його технічну підтримку.

«Маємо чимало планів для розвитку громади та освітньої галузі зокрема. Віримо, що наступний рік буде переможним і ми продовжимо будівництво та реалізацію своїх соціальних проєктів. Незважаючи ні на що, ми дбаємо про майбутнє наших дітей і прагнемо забезпечити для них комфортні умови», – каже міський голова Сергій Кузьменко.