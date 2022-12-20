Рудимент Радянського Союзу

Профспілки – це школа комунізму.

В.І. Ленін.

Щиро не хотілося псувати передноворічний настрій людям, із якими так чи інакше співпрацював довгі роки, але інформація СБУ конче потребує публікації. Не надрукуєш сьогодні – завтра з’явиться повідомлення про не менш резонансну подію, і все – поїзд пішов.

Отже, СБУ викрила масштабну схему присвоєння державних об’єктів санаторно-курортної галузі, до якої причетні заступник голови Федерації профспілок України Володимир Саєнко і четверо колишніх чиновників КМДА. Члени злочинної групи займалися незаконним «виведенням» із державної власності соціальних закладів для їх подальшого продажу та отримання тіньових доходів. Серед присвоєної нерухомості загальною вартістю 25 млрд грн – українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні заклади. Власне, афера полягала у тому, що посадові особи з КМДА підписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об’єкти. Далі ці об’єкти продавали за ринковою ціною через підконтрольні фірми.

Нині Саєнку вже повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 і обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 124 млн грн.

Загалом, як повідомляють джерела в СБУ, за вісім років на посаді Саєнко придбав у особисту власність три квартири в Києві та два елітних будинки в Черкаській області на березі Дніпра. Також має авто BMW X7 2021 року вартістю 3 млн грн і особисту яхту. При цьому офіційний дохід не покриває вартості навіть однієї квартири в столиці. Ну і «контрольний постріл»: Саєнко, як з’ясували журналісти, є власником мережі стрип-клубів «Квітковий носоріг», «Яскравий носоріг», «М’ятний носоріг» та «Зоряний носоріг» у Києві.

Ось, власне, і вся інформація. На мою думку, вона сенсаційна лише одним аспектом – СБУ провела слідчі дії у справі, суть якої вже давно відома всій країні. Мільйони українців спостерігали, як рік за роком профспілкові «здравниці» разом із потрощеними радянськими меблями переходили до приватних рук. А те, що організоване злочинне угруповання очолив один з керівників ФПУ, виглядає цілком логічним – постаті нижчі за рангом не мають доступу до «переоформлення» такої власності.

Зрозуміло, що Саєнко діяв не один, – у схемі так чи інакше брали участь десятки, якщо не сотні профспілкових керівників та чиновників. Адже йдеться про більш ніж 230 об’єктів. До речі, ви зустрічали протестні публікації тих, хто має на балансі ці «здравниці»? Я також не бачив. Хіба що колективи закладів намагалися боротися за збереження робочих місць.

Судячи з масштабів розкрадань, керівництво ФПУ перетворило профспілкову власність навіть не на годівницю, а на власний «шведський стіл».

Продовжимо тему. НАБУ та САП повідомили про підозру в недостовірному декларуванні доходів нардепу трьох скликань, керівнику Незалежної профспілки гірників України Михайлу Волинцю. Загальна вартість не відображених у декларації активів (люксовий позашляховик) становить 1,79 млн грн. Для багатьох ця новина стала шоком, але не для опонентів Волинця. Вони давно говорили про неефективність багаторічного лідера НПГУ – на посаді він понад 27 років! З нерухомого майна – квартира вартістю 7,64 млн грн. От і здогадуйся тепер, що захищав у парламентських бійках Михайло Волинець – права шахтарів чи власне крісло?

Обидві ці історії вкотре продемонстрували, що українські профспілки себе вичерпали. Вони так і залишилися рудиментом радянських профспілок, «школою комунізму» для обраних, уся їх діяльність уже давно зводиться до розподілу нечисленних пільгових путівок, а їх лідери наживаються на здаванні в оренду будівель, що дісталися їм у спадок від Радянського Союзу. До речі, середній вік керівників профспілок становить 69 років! Про які сучасні тенденції у захисті трудових прав айтішників та фрілансерів може йтися, якщо ці люди працювали ще під керівництвом голови ВЦРПС Янаєва! Того самого…