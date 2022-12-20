Субсидії та пільги: міфи та правда

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області спростовує найбільш популярні міфи про призначення субсидій та пільг.

Міф 1. Звертатися за субсидією необхідно кожні півроку.

Правда. Домогосподарствам, які вже отримували субсидії минулого опалювального (неопалювального) сезону, додатково звертатися і повторно подавати документи не потрібно. Перерахунок та виплата відбудуться автоматично, без повторного звернення членів цього домогосподарства.

Проте, існують випадки, коли все ж таки необхідно подавати заново заяву та декларацію про доходи тим, хто раніше отримував субсидію. Наприклад, якщо членом домогосподарства здійснено покупку на понад 50 тисяч гривень або змінився склад сім’ї члена домогосподарства, або склад зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарства, або змінився статус членів домогосподарства, або змінився перелік отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання тощо.

Окрім того, після закінчення строку отримання житлової субсидії автоматично на наступний строк не призначається субсидія для осіб, члени сім’ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарства, для орендарів, внутрішньо переміщених осіб і т. п.

Міф 2. Оформлення субсидій та пільг – це довгий та складний процес.

Правда. Для призначення житлової субсидії вперше необхідно подати лише заяву та декларацію про доходи всіх членів сім’ї, що проживають у домогосподарстві, на яке планується оформити субсидію.

З 01 грудня 2022 року призначення субсидій та пільг відбувається за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від місця проживання/реєстрації особи.

Є два шляхи подання документів: особисто та дистанційно.

Особисто – особа, яка планує отримати допомогу на оплату житлово-комунальних послуг вперше, може надати документи при зверненні:

до ЦНАПу;

до уповноважених посадових осіб виконавчих органів сільських, селищних, міських рад територіальних громад;

до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України у будь-якій точці України.

Дистанційно – у будь-який зручний для отримувача послуги час, без черг та з економією часу та ресурсів.

При заповненні заяви та декларації необхідно покроково вносити відомості в усі обов’язкові для заповнення поля.

Існує 4 шляхи подання цих документів дистанційно:

В електронній формі через портал “Дія”. В електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за наявності кваліфікованого електронного підпису): www.portal.pfu.gov.ua. Через мобільний застосунок “Пенсійний фонд”. Відправка поштою на адресу головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

Міф 3. За субсидіями та пільгами необхідно звертатися лише у травні та жовтні.

Правда. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону і розраховується:

на неопалювальний сезон – з 01 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 01 жовтня по 30 квітня;

для домогосподарств, які використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення, житлова субсидія на опалювальний сезон – з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону.

Відтак, звернутись за призначенням субсидії можна протягом усього опалювального (неопалювального) сезону. Проте слід пам’ятати, що для отримання субсидії на весь сезон потрібно звертатись заздалегідь – до початку опалювального (неопалювального) сезону або протягом двох місяців після його початку.

Пільги призначаються з місяця звернення за їх призначенням, але не раніше виникнення права.

(Наприклад: 08.12.2022 до сервісного центру Пенсійного фонду України звернувся учасник бойових дій з питання призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому надає посвідчення учасника бойових дій, видане 06.12.2022. Відтак, право на призначення пільг особа набуває з 06.12.2022 (з дати встановлення статусу), а не з 01.12.2022).

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області