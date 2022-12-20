Взяли вони бандуру…

Коли ви востаннє чули живу бандуру? Давно? Жодного разу? Тоді вам неодмінно треба бути 24 грудня о 15.00 в кнайпі «Бамбетель» – там відбудеться благодійний концерт не одного бандуриста Юрія Баранка, а сімейного тріо.

Концерт присвячений пам’яті полеглих кобзарів та лірників після з’їзду бандуристів 1930 року. Це ще одна трагічна сторінка українського минулого. Історію буде розказано під час виступу наших бандуристів.

Юрій Баранок, будучи семикласником, захотів навчитися грати саме на бандурі. Пішов до музичної школи, знайшов викладача, вивчився. Потім навчався в компаніївському ветеринарному технікумі, потім – в київській сільгоспакадемії, і тільки потім, проживши кілька років закордоном, у віці 32 роки, згадав про бандуру.

– Я дістав свою бандуру, повісив її у куточку кімнати, який оздобив всім українським, – розповів Юрій. – Захотів згадати, як грати, і зрозумів, що трохи підзабув. Пішов у свою музичну школу, знайшов свою Тетяну Олександрівну Поліщук, яка мене навчала, й завдяки їй все згадав.

Згодом обидві доньки Юрія – Олександра та Марія – пішли вчитися грати на бандурі до Тетяни Поліщук. Старша вже навчається в музичному коледжі. А всі разом – сімейне тріо Баранок. Хоча… Грають втрьох, а співати допомагає мама Оксана, яка також має музичну освіту.

Бандур в родині три – в кожного своя. Разом грають душевно, тепло. Звучить начебто незвично, але так по-рідному. Кількість місць в кнайпі 24 грудня буде обмеженою, тому поспішайте забронювати стілець. Насолоджуйтеся!