Загинув отаман

Звістка про смерть Віктора Шарого поширилася Кропивницьким блискавично, хоча не у всіх фейсбучних постах з цього трагічного приводу названо прізвище загиблого. Друзі вирішили, що достатньо фотографії. На знімку – кремезний вусатий чоловік віком за 50 у військовій формі. Серйозний. Чи це тільки здається?

– Він справді був дуже серйозний, відповідальний, – розповіла Людмила Гуріна, провідний спеціаліст Кропивницького відділу Міністерства ветеранів, яка декілька років працювала з Віктором Шарим у системі юстиції. – Відчувалася військова виправка – Віктор до того служив у частині спеціального призначення, молодшим офіцером. Був активний, але не галасливий. Патріот. Віруючий. Брав участь у роботі Товариства політичних в’язнів і репресованих. Крайовий отаман Буго-Гардівської паланки Українського козацтва. Через те побратими на війні й назвали його Паланковим. Коли на схід України вдерлися росіяни, але боротьба з ними ще називалася антитерористичною організацією, Віктор щороку брав відпустку, щоб в складі добровольчого батальйону боронити Україну. Повоювавши 30 днів, повертався до роботи. На російське повномасштабне вторгнення Віктор Григорович відреагував як справжній патріот і чоловік – у березні нинішнього року склав найнеобхідніше в рюкзак і пішов на фронт. У все тому ж добровольчому батальйоні. Відтоді зв’язок з ним обірвався. І от стало відомо про непоправну втрату. Вічна пам’ять герою. Співчуття дружині й дочці…20