Замість однієї головної – 12

На площі Героїв Майдану у Кропивницькому встановлено 12 ялинок. Їх присвятили ЗСУ, волонтерам та десяти містам-героям.

Прикрашати пишні дерева було заплановано на п’ятницю. Та підступний ворог вніс свої корективи: повітряна тривога, черговий масований ракетний удар по Україні, знову блекаут. Подію перенесли на суботу. І знову – тривога. Але ні вона, ні густий дощ не завадили містянам прикрасити ялинки й навіть не зіпсували настрій.

Вони різні за прикрасами, за кольором кульок, але всі красиві й рідні. Волонтери зупинилися на червоному й чорному кольорах – символі боротьби. Бучанська ялинка сяє золотим, сонячним. Поряд з волонтерською, де ми традиційно ставили лялькових Діда Мороза і Снігурку, уламки ракети та військові каски. Нові символи свята…

Наряджали ялинки, якими забезпечив особисто начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, співробітники департаментів адміністрації, волонтери, студенти, військові, внутрішньо переміщені особи з різних міст. До ялинки з табличкою «Миколаїв» жінка принесла виготовлений власноруч вінок – на пам’ять про сина, який загинув. Обласний музей мистецтв всім роздавав жовто-блакитних янголяток, яких виробляли на майстер-класах у закладі.

І було багато дітей. Як вони раділи тому, що ялинка на площі цього року буде! Й не одна, а дванадцять! Символічно поряд з кожною ялинкою фото часів, коли міста були мирні, на площах сяяли ялинки. «Міськсвітло» під’єднало до кожної гірлянду, забезпечило генераторами. Буде свято й у нашому місті!