СБУ запустила чат-бот для ідентифікації зрадників @Traitor_Search_bot

З його допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців. На чат-бот @Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про: зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів і ворожих агентів до відповідальності. Разом переможемо!