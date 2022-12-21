Чат-бот для ідентифікації зрадників

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Влас. інф.
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11:42
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СБУ запустила чат-бот для ідентифікації зрадників @Traitor_Search_bot

З його допомогою кожен громадянин зможе оперативно допомогти українській спецслужбі викрити злочинців. 🔹 На чат-бот ➡️ @Traitor_Search_bot ви зможете надіслати інформацію про: ▪️ зрадників і колаборантів, які співпрацювали з окупантами ▪️ інтернет-агентів, які «зливають» ворогу важливу інформацію або поширюють у соцмережах контент на підтримку загарбників Всі зібрані дані будуть опрацьовані правоохоронними органами, щоб притягнути колаборантів і ворожих агентів до відповідальності. Разом переможемо!