Яким іще може бути фото року? Які ще слова можна сказати після десяти місяців жорстокої війни проти України?

Це звернення від хлопців з підрозділу Кропивницької бригади ЗСУ. Визволяли Херсонщину. Першими зайшли в село Садок біля Давидового Броду. І взагалі – захищають і визволяють. Їхні нам слова:

– Шановні земляки! Ми звертаємося до вас з проханням: ні в якому разі не втрачайте віру в нашу Перемогу! Ми розуміємо, що зараз нелегкі часи, вам важко, скрутно, ви позбавлені багатьох необхідних, звичних речей, які забезпечують нормальне життя. Ворог нищить наші міста, села, руйнує інфраструктуру, грабує наші домівки, калічить долі багатьох з нас. Але він ні в якому разі не досягне своєї мети, не знищить наше прагнення до свободи та віру в нашу Перемогу.

Ми віримо у вас і просимо залишатися сильними. Без вашої підтримки та віри нам буде дуже важко. Не опускайте руки, будьте мужніми! Не проходьте повз людей, які потребують вашої уваги, допомоги чи хоча б доброго слова. Адже взаємна підтримка та згуртованість – риси, які визначають українців.

Ви – наш надійний тил. Ви – наш другий фронт. Ворог нас не здолає. Слава Україні!