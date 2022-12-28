Як підтвердити стаж роботи на підприємстві, якого вже не існує?

Однією з умов призначення пенсії є наявність страхового стажу. Основним документом, що підтверджує стаж роботи за період до впровадження персоніфікованого обліку у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, є трудова книжка. За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Але трапляються випадки, коли в трудовій книжці пенсійники виявляють якісь неточності, виправлення чи взагалі відсутність записів. Що робити особі в такому випадку?

Вихід є! Підтвердити наявний стаж можна за допомогою довідки про роботу на певному підприємстві. Але і тут можливі труднощі. Адже підприємство може бути вже ліквідоване, знаходитися на тимчасово окупованій території або взагалі розміщене в російській федерації? Що робити у такому випадку?

За відсутності документів про наявний стаж роботи і неможливості їх одержання…

…внаслідок ліквідації підприємства або відсутності архівних даних з інших причин (у зв’язку з воєнними діями, стихійним лихом, аваріями, катастрофами або іншими надзвичайними ситуаціями), трудовий стаж установлюється на підставі показань не менше двох свідків , які б знали заявника по спільній з ним роботі на одному підприємстві або в одній системі і мали документи про свою роботу за час, стосовно якого вони підтверджують роботу заявника.

Як бути мешканцям територій, які перебувають/вали в окупації?

В аналогічному порядку, за умови документального підтвердження пошкодження чи знищення документів, підтверджується стаж роботи у разі, коли підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються (розміщувалися):

на тимчасово окупованій російською федерацією території України;

в районі проведення антитерористичної операції або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації;

на територіях територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають/перебували в тимчасовій окупації.

Якщо неточності в трудовій, допоможуть спеціальні Комісії

Якщо в трудовій книжці є записи до 01 січня 2004 року з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях (їх правонаступниках), розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії здійснюється Комісіями, створеними при головних управліннях Пенсійного фонду України.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області