У Кропивницькому хлопець, який за півтора місяці пережив 12 операцій, потребує фінансової допомоги на лікування

Артур Желєзний потрапив у лікарню 11 липня. Спочатку і він, і лікарі вважали, що у хлопця отруєння, втім за кілька днів його стан дуже погіршився, з’ясували, що у нього перитоніт – сильне запалення очеревини. З однієї лікарні, де він був, його екстрено доправили у лікарню швидкої допомоги. Там зробили три операції, але стан не покращувався, і мама хлопця вирішила перевести його в обласну лікарню. Наразі Артуру загалом зробили 12 операцій. Попереду ще тривале й дороговартісне лікування. Мама хлопця просить фінансової підтримки.

– Після третьої операції лікарі сказали, що перитоніт сильно розповсюдився, стан вкрай важкий, якщо буде жити, то добре. Після того зробили ще 9 операцій. Стан то покращувався, то погіршувався. За весь період, поки він лежить у лікарні, до 10 дірочок на кишечнику йому зашивали, але з’являються нові виразки, рвуться… Останні дві не змогли зашити через сильне запалення. Борються за життя, кажуть, якщо покращиться стан, зашити зможуть через кілька місяців, а поки вони намагаються відмежувати частину кишечнику від іншої частини порожнини, щоб не розповсюджувалося зараження, – говорить мама хлопця Тетяна.

Зараз в Артура виведені дренажі й відкрита черевна порожнина, роблять щоденні перев’язки. Годують його, вводячи спеціальне харчування через вену, щоб зменшити виділення в кишечник. Також постійно потрібні вливання крові.

– Дороговартісне лікування й харчування. Один пакет спеціального харчування коштує 1000 гривень. Для зняття запалення на день потрібно 4 уколи, упаковка на 5 уколів коштує трохи більше 5000 гривень. І припиняти їх зараз не можна, – каже жінка.

Допомогти можна, перерахувавши кошти на картку «Раффайзен Банку»: 4149 5100 3134 0112 (Тетянка Желєзна).