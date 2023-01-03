Бажаєте знати, що буде?

Новий період воєн загрожує існуванню людського роду.

Юваль Ноах Харарі

Історичний факт: під час великих воєн різко більшає різних ясновидців, астрологів та інших провісників, які багато знають про найближче майбутнє. Ніхто вже не пам’ятає їхніх нездійснених прогнозів річної давності – народ, як і раніше, активно бажає знати, що буде.

Прогнозами, окрім ясновидців, цими днями активно займаються політики. Зауважу, що і їхніх торішніх пророцтв теж ніхто не пам’ятає.

Як приклад – прогноз заступника голови Ради безпеки РФ дмитра медведєва. Улюбленець путіна обіцяє в 2023 році нафту по 150 доларів, газ по 5 тисяч за кубометр, розпад ЄС і громадянську війну в США.

Можна було б не морочитися й просто назвати цей прогноз дебільним, але краще процитувати найкрутішого підприємця Ілона Маска: «Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, що демонструють разючу відсутність поінформованості про прогрес штучного інтелекту та сталої енергетики». Ось чому нам усім треба вчитися – і дурнем вголос не назвав, і опустив до рівня плінтуса. Але з медведа – як з гуся вода, обтрусився й пішов чергову гидоту вигадувати.

Тому давайте про реальні речі, які мають під собою затверджені плани, рішення влади та шанси здійснитися.

Почнемо з головного – з війни. Відомий історик Юваль Ноах Харарі чітко пояснив ситуацію, що склалася: «Російський диктатор вирішив покласти край наймирнішій епосі в історії й підштовхнути людство до нового періоду воєн, який може виявитися набагато гіршим за все, що ми бачили в минулому». А далі Харарі пише те, що цілком можна вважати прогнозом на найближче майбутнє: «Якщо путінська авантюра увінчається успіхом, її результатом стане остаточний крах світового порядку. Диктатори у всьому світі зрозуміють, що можна знову вести загарбницькі війни, а демократіям доведеться мілітаризувати суспільство, щоб захистити себе».

Усі розмови путінського оточення про бажання вести переговори з Україною – брехня і маніпуляція. Десятками своїх недавніх указів диктатор розкручує маховик російської воєнної машини. Багато з них слово в слово списано зі сталінських. Путін збільшує чисельність армії до півтора мільйона, віддає наказ про формування й розгортання 20 нових дивізій і ще багато всього такого, що не влазить у газетну колонку й не налазить на голову.

Путін, як і Гітлер, незалежно від реальної ситуації на фронті, хоче воювати до повної перемоги, до капітуляції України. Якої, на їхню спільну думку, не має бути. Путін такий же божевільний, як Гітлер, і тільки коли це почне реально заважати його оточенню, він отримає свою кулю або ампулу з отрутою.

Отже, не ведіться на розмови про закінчення війни навесні чи наступного літа. Зупинити неадекватного диктатора, якого підтримують психи типу Пригожина, Соловйова та Охлобистина, можуть лише форс-мажорні обставини. Якщо ви розумієте, про що це я.

Як вистояти проти цього величезного котка з путіним за кермом (він не помер, не двійник і, здається, не хворий смертельно), знають лише Залужний і Сирський, їхні генерали, офіцери й рядові бійці, які пройшли численні перевірки боєм на сході та півдні країни.

Ні «Джавеліни», ні «Хаймерси», ні «Леопарди», ні сотні й тисячі потрібних речей, що стріляють і захищають, які постачає нам Захід, не вносять перелому у війну. Ризикну припустити, що навіть такі необхідні ЗСУ «Петріоти» теж не змінять кардинально ситуацію на фронті та в тилу.

Нам усім – буквально всім, окрім хіба що дітей малих, – треба усвідомити, що живемо й житимемо в умовах страшної, нелюдської війни. Що нескінченно відсиджуватись в Закарпатті чи Європі не вдасться нікому – війна може дійти й до них. Багатьом із нас, хто живе в тилу, настав час зрозуміти, що воююча країна – це не повні кафешки на Театральній, а щоденна робота на фронт і постійна допомога ЗСУ хто чим може.

Ілюзії, у кого вони були, залишилися у 2022-му. Через два місяці ми вступимо в другий рік війни, і це найточніший прогноз на найближче майбутнє.