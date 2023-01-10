Bravo Marcel!

Вже не вперше Україна отримує гуманітарний вантаж від французів, яких у прагненні допомогти об’єднав наш земляк Віктор Орлі (Геннадій Гребньов). Цього разу неймовірних розмірів фура доставила найнеобхідніше, найактуальніше для медичних закладів Києва, Харкова, Запоріжжя, Нікополя, Бахмуту, Кропивницького…

Що саме увійшло до гуманітарного вантажу? Ліжка медичні з електроприводами та пультами; інвалідні візки електричні та механічні; інвалідні крісла повноприводні; ортопедичні матраци з електроприводами; матраци госпітальні; медикаменти; системи для ін’єкцій та переливання крові; ковдри; спальні мішки; продукти харчування; електрогенератори.

Кілька сотень жителів Франції допомогли зібрати цей вантаж. Серед благодійників – франко-українська асоціація CAPITALE (президент Геннадій Гребньов), асоціація Collectif Ukraine Auriol Pays d’Aubagne et de l’Etoile (президент Ален Голеа), франко-українська асоціація ADPFU (президент Валерія Маре), франко-українська асоціація «Коріння» (президент Наталя Броняр).

Віктор Орлі в соцмережах опублікував допис: «Особлива подяка лікарю Даніелю Когену, який об’єднав навколо себе близько трьохсот лікарів, фельдшерів, фармацевтів, і який працює 7/7, 24/24 для України. Як президент асоціації і один із представників української громади на півдні Франції я ініціював подання на присвоєння Даніелю Когену державної нагороди».

Ми, в свою чергу, дякуємо землякові за небайдужість та підтримку. Браво, Орлі! Браво, Марсель! Браво, Франція!