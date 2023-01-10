Олександрія допомагає й пам’ятає

На різдвяні свята біля Олександрійського театру відбувся захід до 135-річчя від дня народження українського театрального режисера, актора театру і кіно, народного артиста УРСР Гната Петровича Юри. На жаль, багато хто й не знає, що Юра – наш земляк…

Згадати віхи життя та вшанувати пам’ять нашого видатного земляка до театру прийшли міський голова Сергій Кузьменко, його заступники, представники міської ради та галузі культури міста. Саме в цьому театрі майбутній режисер та актор розпочав свою акторську діяльність.

Гнат Юра народився 8 січня 1888 року в селі Федвар, тоді Олександрійського повіту Херсонської губернії (зараз Підлісне). У 1911-1912 роки майбутній актор проходив військову службу в Олександрії. Почав брати участь у драматичному гуртку, виступав у виставах, згуртував навколо себе талановиту молодь.

Вже в 1912 році в театрі відбулась перша вистава п’єси «Два начала» (здається, це був переспів однієї з п’єс Генріка Ібсена) драматичного гуртка під керівництвом Гната Юри.

Потім були інші міста й театри. У 1921 році до Олександрії повернувся драматичний гурток Гната Юри вже з новою назвою – пересувний драматичний театр ім. Івана Франка. Театр гастролював по всій Україні, а з 1926 року став постійно працювати в Києві й згодом здобув славу як Державний академічний український театр ім. Івана Франка. Влітку 1922 року театр ім. Франка під орудою Гната Юри знову завітав на гастролі до Олександрії.

18 січня 1966 року видатний театральний діяч пішов із життя.

Присутні в театрі вшанували пам’ять Гната Юри хвилиною мовчання та на знак вдячності й шани до його творчості поклали квіти до меморіальної дошки.

А тим часом працівники всіх шкіл, садочків та позашкільних закладів Олександрійської громади зібрали 418 тисяч гривень на придбання реабілітаційного обладнання для наших захисників! Це дало можливість закупити три спеціальних електроміостимулятори для обласного клінічного госпіталю ветеранів війни в Кропивницькому. Такі апарати для реабілітації та відновлення поранених незамінні.

Начальник управління освіти громади Олександр Авраменко разом із директорами навчальних закладів побував в лікувальному закладі. Гості з Олександрії відвідали воїнів, які зараз проходять реабілітацію, побачили, як діє обладнання для відновлення м’язів і суглобів після травм та операцій, а також передали смаколики нашим захисникам.

Начальник управління освіти Олександр Авраменко зазначив: «Це, мабуть, той мінімум, який наразі ми можемо зробити. Тому що хлопці, які на передовій, цього дуже потребують. Є заклади, які віддавали одноденний заробіток, інші передавали дві третини, тобто кожний заклад зробив свій внесок, аби це обладнання якнайшвидше було придбане й допомагало воїнам».

Олександрійська громада у співпраці з міською владою продовжує активно допомагати нашим землякам, які сьогодні на фронтах боронять Україну від окупантів. За результатами благодійного аукціону «Життя всупереч», ярмарку альтернативних ялинок та інтернет-продажу фотокартин загалом вдалося зібрати 88 тисяч гривень. Це дало можливість придбати для 57-ї бригади два тепловізори.

Ще два тепловізори окремо були закуплені Координаційним центром волонтерів за рахунок внесків небайдужих олександрійців і родичів військових. Тепловізійні монокуляри вже відправили на фронт.