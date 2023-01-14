Зупинено трудовий договір. чи можна подати документи для призначення субсидії?

Під час дії в країні воєнного стану почали діяти спеціальні правила трудових відносин. Зміни були прийняті Законом України від 15.03.2022 № 2136-ІХ “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану”, який набув чинності з 24.03.2022.

Зазначеним законом введено ряд новел з метою адаптувати трудове законодавство під умови воєнного часу, серед яких, зокрема, призупинення трудового договору. Призупинення трудового договору – це не звільнення з роботи, тобто не тягне за собою припинення трудових відносин. Це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою та тимчасове припинення працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором. Тобто працівник звільняється від обов’язку виконувати роботу, визначену трудовим договором, а роботодавець звільняється від обов’язку забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” оформлення та виплата житлових субсидій на покриття рахунків за житлово-комунальні послуги можливе у випадку припинення дії трудового договору, але за певних умов .

Житлові субсидії призначаються, якщо особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії сплатили (за них сплачено) єдиний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, або перед місяцем, у якому житлова субсидія призначається без звернення громадянина.

Таким чином, якщо заява про призначення житлової субсидії подана в січні 2023 року (перший квартал), то особі, з якою було призупинено дію трудового договору, житлову субсидію призначать за умови, що за особу, з якою призупинено дію трудового договору, сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, протягом липня, серпня та вересня 2022 року .

Документи про призначення житлової субсидії приймаються:

органами Пенсійного фонду України, у тому числі в разі направлення їх поштою або в електронній формі (через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України (за наявності кваліфікованого електронного підпису), через мобільний застосунок “Пенсійний фонд”, засобами порталу “Дія”);

уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації;

посадовими особами Центрів надання адміністративних послуг.

Світлана РИНДІНА, начальник управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області