Підстави та порядок перерахунку військових пенсій та пенсій МВС в умовах воєнного стану

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб здійснюється відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, яким визначені умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців.
Відповідно до статті 63 Закону усі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення військовослужбовців, або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Про порядок перерахунку військових пенсій та пенсій МВС в умовах воєнного стану, розповідає головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан Кравченко.
Хто може звернутися за перерахунком пенсії
Перерахунок пенсії можливий для осіб, вказаних у статтях 1, 3 і 4 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-ХІІ, а саме:
особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;
особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;
особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;
особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;
громадяни, які отримали поранення, інвалідність внаслідок перебування у воєнізованих загонах, особи, які отримали поранення або інвалідність безпосередньо під час участі в АТО або ООС, партизани, підпільники, добровольці, працівники воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному страхуванню, та члени їх сімей;
особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;
державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України Про Національну поліцію проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України Про державну службу, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах;
особи, які мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей;
особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України;
жінки, прийняті у добровільному порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та члени їх сімей.
Підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України.
Етапи перерахунку пенсій:
- Звернення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про видачу довідки про розмір грошового забезпечення.
- Направлення оновленої довідки про розмір грошового забезпечення до ПФУ для перерахунку пенсії.
При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.
Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських. Усі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій. Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.
Підстави для відмови у перерахунку пенсії
Чинним законодавством не визначено вичерпного переліку підстав відмови у перерахунку пенсії, однак, такими підставами може бути:
- подання невідповідних додаткових документів, які дають право на подальший перегляд розміру виплачуваної пенсії,
- подання недостовірних відомостей,
- відсутність правових підстав для перерахунку.
Оскарження рішення Пенсійного фонду України, щодо відмови у перерахунку пенсії
У разі відмови Пенсійного фонду України у перерахунку раніше призначеної пенсії Ви маєте право звернутися із відповідним позовом до адміністративного суду за місцем проживання.
Підстави та порядок перерахунку військових пенсій та пенсій МВС в умовах воєнного стану