Підстави та порядок перерахунку військових пенсій та пенсій МВС в умовах воєнного стану

Пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб здійснюється відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, яким визначені умови, норми і порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців.

Відповідно до статті 63 Закону усі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення військовослужбовців, або у зв’язку із введенням нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах встановлених законодавством. Перерахунок пенсій здійснюється на момент виникнення права на перерахунок пенсій і провадиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Про порядок перерахунку військових пенсій та пенсій МВС в умовах воєнного стану, розповідає головний фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою відділу безоплатної правової допомоги Олександрійського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Руслан Кравченко.

Хто може звернутися за перерахунком пенсії

Перерахунок пенсії можливий для осіб, вказаних у статтях 1, 3 і 4 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» № 2262-ХІІ, а саме:

особи з числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу;

особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, поліцейські, співробітники Служби судової охорони, особи начальницького складу податкової міліції, особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України, особи начальницького і рядового складу Державної кримінально-виконавчої служби України, особи начальницького і рядового складу органів і підрозділів цивільного захисту;

особи із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх справ колишнього Союзу РСР, Національної гвардії України, Прикордонних військ України, військ цивільної оборони України;

особи начальницького і рядового складу державної пожежної охорони, особи начальницького і рядового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;

громадяни інших держав із числа військовослужбовців збройних сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства цих держав, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, їх пенсійне забезпечення здійснюється згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають;

громадяни, які отримали поранення, інвалідність внаслідок перебування у воєнізованих загонах, особи, які отримали поранення або інвалідність безпосередньо під час участі в АТО або ООС, партизани, підпільники, добровольці, працівники воєнізованої охорони, які не підлягають державному соціальному страхуванню, та члени їх сімей;

особи із числа військовослужбовців строкової служби та члени сімей осіб з числа військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, у передбачених цим Законом випадках;

державні службовці та працівники навчальних, медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування Закону України Про Національну поліцію проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п’яти років і продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції (їх територіальних органах, закладах та установах) на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до Закону України Про державну службу, а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах – на будь-яких посадах;

особи, які мають право на пенсії нарівні з офіцерським складом, військовослужбовцями надстрокової служби та військової служби за контрактом і членами їх сімей;

особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України;

жінки, прийняті у добровільному порядку на дійсну військову службу на посади солдатів, матросів, сержантів і старшин, та члени їх сімей.

Підставою для вчинення дій, спрямованих на перерахунок раніше призначених пенсій, може бути як відповідна заява пенсіонера та додані до неї документи, так і рішення, прийняте Кабінетом Міністрів України.

Етапи перерахунку пенсій:

Звернення до обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки із заявою про видачу довідки про розмір грошового забезпечення. Направлення оновленої довідки про розмір грошового забезпечення до ПФУ для перерахунку пенсії.

При цьому перерахунок провадиться за минулий час, але не більш як за 12 місяців з дня подання додаткових документів.

Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських. Усі призначені пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо внаслідок перерахунку пенсій, передбаченого цією частиною, розміри пенсій звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за цим Законом, є нижчими, зберігаються розміри раніше призначених пенсій. Звільненим із служби військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію, яким присвоєні чергові військові (спеціальні) звання під час перебування їх у запасі або у відставці, раніше призначені їм пенсії з урахуванням нових присвоєних військових (спеціальних) звань не перераховуються.

Підстави для відмови у перерахунку пенсії

Чинним законодавством не визначено вичерпного переліку підстав відмови у перерахунку пенсії, однак, такими підставами може бути:

подання невідповідних додаткових документів, які дають право на подальший перегляд розміру виплачуваної пенсії,

подання недостовірних відомостей,

відсутність правових підстав для перерахунку.

Оскарження рішення Пенсійного фонду України, щодо відмови у перерахунку пенсії

У разі відмови Пенсійного фонду України у перерахунку раніше призначеної пенсії Ви маєте право звернутися із відповідним позовом до адміністративного суду за місцем проживання.