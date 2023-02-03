Купили нерухомість: сплачувати збір до ПФУ чи ні?

При придбаванні (купівлі-продажу) нерухомого майна збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна сплачується в розмірі 1 % від вартості, вказаної в договорі купівлі-продажу нерухомого майна .

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі нерухомого майна не сплачується ( нотаріальне посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється без документального підтвердження сплати збору ), якщо :

П раво власності на житло отримане фізичною особою в результаті його приватизації відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

на житло отримане фізичною особою в результаті його відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”. Особа перебуває у черзі на одержання житла , що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

, що підтверджується документом, виданим органом, до компетенції якого належить ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Особа придбаває житло вперше, що підтверджується:

– заявою фізичної особи про те, що вона не має та не набувала права власності на житло (в тому числі не приватизувала, не успадкувала, не отримувала у дар, не купувала, зокрема як частку в спільному майні подружжя);

– та відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з урахуванням відомостей з невід’ємної архівної складової частини цього Реєстру про набуття, зміну і припинення речових прав на нерухоме майно, про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно) про відсутність зареєстрованих за такою особою прав власності на житло;

– а також довідкою з усіх місць проживання (після 1992 року) про невикористання житлових чеків для приватизації або використання їх для приватизації частки майна державних підприємств і земельного фонду.

Сніжана СОЛОВЕЙ, начальник фінансово-економічного управління головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області