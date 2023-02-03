Поповнення та виведення в онлайн-казино FAVBET: Інструкція для гравців

Легальні онлайн-казино пропонують гравцям зручні способи управління своїми коштами та гарантують безпеку транзакцій. Розповідаємо про наявні опції поповнення рахунку та виведення виграшів в одному з найбільш популярних ліцензійних онлайн-закладів України favbet.ua.

Верифікація та внесення депозиту

Будь-які операції з балансом FAVBET дозволені лише зареєстрованим та верифікованим користувачам – такими є вимоги українського законодавства в галузі азартних ігор, відповідно до яких грати на гроші можуть лише гравці, яким виповнився 21 рік та які підтвердили свою особу.

Щоб пройти верифікацію на сайті FAVBET, гравцям необхідно виконати кілька простих кроків:

Зайти на favbet.ua та зареєструватись, для чого натиснути на кнопку «Реєстрація» у верхній частині сайту, заповнити обов’язкові поля та клікнути «Зареєструватись»;

Перейти у розділ «Особисті дані» новоствореного особистого кабінету, ввести персональні дані, додати фото документа, що засвідчує особу та натиснути «Зберегти». За правилами казино верифікація відбувається протягом 72 годин, але зазвичай гравці отримують схвалення за 1-2.

Після отримання листа з повідомленням про верифікацію та появи зеленої відмітки «Верифіковано» в профілі, гравці отримують повний доступ до ігор на гроші на всіх без виключення слотах та настільних іграх, в тому числі й у іграх з реальними круп’є з розділу «Казино LIVE», де зараз доступні різні види блекджеку, рулетки, баккари та кількох інших класичних ігор з репертуару наземних казино.

Як поповнити рахунок

Очевидно, що для гри на гроші гравцям спершу треба мати кошти на балансі. Щоб зробити свій перший депозит, виконайте наступні кроки:

Натисніть на кнопку «Поповнити рахунок» поруч з іконкою профілю у верхній частині сайту або безпосередньо в особистому кабінеті;

Внесіть дані платіжної картки та вкажіть бажану суму поповнення, обравши з доступних варіантів або ж вписавши власну. Мінімальна сума поповнення – 25 грн Для оплати можна використовувати будь-які картки систем Visa та Mastercard.

Поповнення відбувається миттєво та без жодних комісій з боку казино.

Як вивести виграш

Процедура виведення виграшу в онлайн-казино FAVBET так само проста як і поповнення. Однак є декілька обмежень, про які варто знати:

Картковий рахунок, на який відбувається виведення, має належати саме вам. Це означає, що ви не можете вивести гроші на картку друга або навіть родича.

Комісія на виведення становить 1,5% та не залежить від суми.

Мінімальна сума на виведення – 100 грн, максимальна – 29 900 грн, тоді як за добу не можна вивести понад 150 000 грн.

Загалом, хоча FAVBET і не має багато різних платіжних опцій, наявні варіанти успішно закривають потреби більшої кількості користувачів. А легальний статус, надійна система захисту даних та цілодобова служба підтримки додають гравцям впевненості у тому, що вони не матимуть жодних проблем як з поповненням балансу, так і з отриманням чесно виграних коштів.