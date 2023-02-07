До уваги страхувальників: інформуйте пенсійний фонд про виплату “лікарняних”!

Нагадуємо, що з 01 січня 2023 року Пенсійний фонд України здійснює фінансування та виплати за листками непрацездатності.

ДІЇ ПРАЦІВНИКА: після відвідування лікаря та відкриття листка непрацездатності – повідомити роботодавця про “лікарняний”.

ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ: у разі наявності повідомлення від працівника про відкриття листка непрацездатності роботодавець формує заяву-розрахунок з листків непрацездатності, які мають статус “готовий до сплати”, для майбутньої виплати і подає через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

ДІЇ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ: фахівці Фонду перевіряють правильність розрахунку середньоденної допомоги по тимчасовій непрацездатності та належне оформлення заяви-розрахунку (телефон “гарячої” лінії для страхувальників з даного питання: 099-662-93-91). Протягом 3-х днів з дати прийняття заяви-розрахунку здійснюється фінансування страхових виплат.

ДІЇ РОБОТОДАВЦЯ: після здійснення виплати “лікарняного” працівнику роботодавець повинен протягом місяця з дня проведення виплат поінформувати головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області про те, що він вчасно виплатив допомогу за “лікарняним”.

Для цього необхідно сформувати повідомлення про сплату страхових коштів застрахованим особам (форма повідомлення за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0012890-18#Text – постанова правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12).

Форма повідомлення не змінилася!

Куди подавати? Наразі форму повідомлення необхідно надавати в паперовому вигляді до головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Соборна, 7А, каб. 307.

Після впровадження Пенсійним фондом України технічних рішень для подачі повідомлень про виплату коштів застрахованим особам в електронному вигляді, інформування здійснюватиметься через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України головним управлінням Пенсійного фонду України в областях та м. Києві.

Антоніна Торшина, начальник управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області