«І заохочення до подальших трудів»

У сан архієпископа возведено єпископа Кропивницького та Голованівського ПЦУ Марка. Указ про це нещодавно видав митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Також підвищено в титулах ще кількох священників – як вказано у повідомленні Київської митрополії ПЦУ, «за довголітнє віддане служіння Помісній Українській Православній Церкві та плідну архіпастирську працю». Митрополит Епіфаній сказав, що це – «подяка від імені Церкви за працю й заохочення до подальших трудів».

– Це нагорода, – сказав владика Марк на прохання кореспондента «УЦ» прокоментувати возведення в cан архієпископа. За словами священника, цим самим відзначено за працю й усю місцеву громаду ПЦУ. Архієпископ Марк пояснив, що новий титул означає деякі зміни в його вбранні. Утім, не всі парафіяни це помітять.

Єпископом Кіровоградським та Голованівським Марка (в миру – Михайла Левківа) обрано 2009 року. З 2014 року він править панахиди за українцями, загиблими від російської агресії.