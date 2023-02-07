Свята справа

У понеділок, 6 лютого, у храмі Різдва Господнього Української греко-католицької церкви Кропивницького було відкрито Пункт незламності. Великий намет, з генератором, «Старлінком», обігрівом запрацював на вулиці Генерала Жадова в обласному центрі.

Пункт прихистив на своїй території наймолодший, якщо так можна казати, храм обласного центру. Храм Різдва був освячений у листопаді 2016-го року.

На молебень з приводу відкриття зібралося більше сотні людей. Судячи з номерів запаркованих біля храму машин, це у більшості вимушено переміщені особи з Донець­кої та Харківської областей – АН, АХ. Людям, які знайшли прихисток у нашому місті, надавали харчові набори.

Спонсорами побудови пункту прихистку, окрім Української греко-католицької церкви, виступили благодійники з Німеччини та країн Скандинавії.

Долучилися до справи й добрі люди з Кропивницького.