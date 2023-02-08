Як можна отримати УБД і хто приймає рішення?

З проханням отримати статус УБД звертаються до Комісії з питань розгляду
матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Для цього найперше
потрібно надати довідку про безпосередню участь особи у заходах,
необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення
та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської
Федерації проти України.
Статус УБД отримується:
за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглихвійськовослужбовців за особистим зверненням військовослужбовця
за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби,
через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Хто приймає рішення чи надавати військовослужбовцям статус УБД?
* комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками
бойових дій. Їх утворюють в Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній
поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки,
Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації
Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні
державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС
* міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання
учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в
разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших
категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”, яка утворюється
Мінветеранів у разі виникнення спірних питань, що потребують
міжвідомчого врегулювання, та стосовно осіб, що перебували в
добровольчих формуваннях до набрання чинності Законом України “Про
особливості державної політики із забезпечення державного
суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій
та Луганській областях”.
Якщо ви потребуєте допомоги з отриманням статусу УБД:
не знаєте, які документи підготувати
куди надіслати документи тощо
Юристи Українського ветеранського фонду готові надати безплатну
консультацію. Залишайте свої звернення: https://cutt.ly/s9A
Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації
надаватимуться у робочі дні з 9:00 до 18:00.
Проєкт реалізується спільно з Незалежна антикорупційна комісія – НАКО –
NAKO за підтримки офісу Спеціального радника Великої Британії з питань
оборони.
Як можна отримати УБД і хто приймає рішення?