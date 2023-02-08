Як можна отримати УБД і хто приймає рішення?

З проханням отримати статус УБД звертаються до Комісії з питань розгляду

матеріалів про визнання учасниками бойових дій. Для цього найперше

потрібно надати довідку про безпосередню участь особи у заходах,

необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення

та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської

Федерації проти України.

Статус УБД отримується:

за зверненням командира частини, який подає документи на підлеглихвійськовослужбовців за особистим зверненням військовослужбовця

за особистим зверненням особи, яка звільнена з військової служби,

через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Хто приймає рішення чи надавати військовослужбовцям статус УБД?

* комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками

бойових дій. Їх утворюють в Міноборони, МВС, Мін’юсті, Національній

поліції, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки,

Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації

Держспецтрансслужби, Офісі Генерального прокурора, Управлінні

державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДФС

* міжвідомчою комісією з питань розгляду матеріалів про визнання

учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги в

разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера і деяких інших

категорій осіб відповідно до Закону України “Про статус ветеранів

війни, гарантії їх соціального захисту”, яка утворюється

Мінветеранів у разі виникнення спірних питань, що потребують

міжвідомчого врегулювання, та стосовно осіб, що перебували в

добровольчих формуваннях до набрання чинності Законом України “Про

особливості державної політики із забезпечення державного

суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій

та Луганській областях”.

Якщо ви потребуєте допомоги з отриманням статусу УБД:

не знаєте, які документи підготувати

куди надіслати документи тощо

Юристи Українського ветеранського фонду готові надати безплатну

консультацію. Залишайте свої звернення: https://cutt.ly/s9A snpo.

Подавати запити на допомогу можна щодня та цілодобово. Консультації

надаватимуться у робочі дні з 9:00 до 18:00.

Проєкт реалізується спільно з Незалежна антикорупційна комісія – НАКО –

NAKO за підтримки офісу Спеціального радника Великої Британії з питань

оборони.