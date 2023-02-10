FAVBET підтримав МОЗ України в проведенні національного дослідження лудоманії

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Міжнародна компанія FAVBET виступила меценатом першого в країні масштабного дослідження ігрової залежності, ініційованого Міністерством охорони здоров’я України. Його метою є розробка державних рекомендацій із запобігання та лікування лудоманії.

Це — перша ініціатива МОЗ такого рівня, яка звертає увагу на питання ігрової залежності на фоні швидко зростаючого ринку легальних азартних розваг. Велике дослідження проводить громадська спілка “Центр відповідальної гри” (RGC) з залученням фахівців Центру соціологічних досліджень Соціоінформ, а також Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України.

Головним завданням мультидисциплінарної команди з науковців, лікарів, психологів, юристів та соціологів буде встановлення критеріїв патологічної та проблемної ігрової поведінки, на основі яких буде створено «портрети» позитивних та проблемних гравців.

Надалі висновки дослідження буде покладено у створення низки продуктів, що матимуть провідне значення для профілактики ігроманії як на рівні держави та гемблінгових компаній, так безпосередньо серед гравців. Зокрема, йдеться про:

Рекомендації для організаторів грального бізнесу щодо виявлення гравців з проблемною або патологічною ігровою поведінкою, а також алгоритм дій для надання їм своєчасної допомоги.

Рекомендації для держави щодо поліпшення доступності медичної та соціальної допомоги для гравців з проблемною або патологічною ігровою поведінкою.

Рекомендації щодо впровадження протоколів лікування осіб із залежністю від азартних ігор.

Алгоритми дій для гравців та рекомендації самодопомоги щодо попередження ризику виникнення залежності від азартних ігор.

«Міжнародна практика демонструє, що саме організатори азартних ігор є рушієм досліджень та заходів, спрямованих на попередження та лікування ігрової залежності. Ми завжди виступали за відповідальне ставлення до гри, а тому радо підтримали МОЗ у проведенні першого подібного дослідження. Це дійсно важливий крок не лише для міністерства, але й для всієї галузі легальних азартних ігор в Україні, які переживає зараз етап регулювання та становлення», — повідомили у пресслужбі компанії.