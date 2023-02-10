FAVBET підтримав МОЗ України в проведенні національного дослідження лудоманії

Міжнародна компанія FAVBET виступила меценатом першого в країні масштабного дослідження ігрової залежності, ініційованого Міністерством охорони здоров’я України. Його метою є розробка державних рекомендацій із запобігання та лікування лудоманії.
Це — перша ініціатива МОЗ такого рівня, яка звертає увагу на питання ігрової залежності на фоні швидко зростаючого ринку легальних азартних розваг. Велике дослідження проводить громадська спілка “Центр відповідальної гри” (RGC) з залученням фахівців Центру соціологічних досліджень Соціоінформ, а також Інституту психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України.
Головним завданням мультидисциплінарної команди з науковців, лікарів, психологів, юристів та соціологів буде встановлення критеріїв патологічної та проблемної ігрової поведінки, на основі яких буде створено «портрети» позитивних та проблемних гравців.
Надалі висновки дослідження буде покладено у створення низки продуктів, що матимуть провідне значення для профілактики ігроманії як на рівні держави та гемблінгових компаній, так безпосередньо серед гравців. Зокрема, йдеться про:
- Рекомендації для організаторів грального бізнесу щодо виявлення гравців з проблемною або патологічною ігровою поведінкою, а також алгоритм дій для надання їм своєчасної допомоги.
- Рекомендації для держави щодо поліпшення доступності медичної та соціальної допомоги для гравців з проблемною або патологічною ігровою поведінкою.
- Рекомендації щодо впровадження протоколів лікування осіб із залежністю від азартних ігор.
- Алгоритми дій для гравців та рекомендації самодопомоги щодо попередження ризику виникнення залежності від азартних ігор.
«Міжнародна практика демонструє, що саме організатори азартних ігор є рушієм досліджень та заходів, спрямованих на попередження та лікування ігрової залежності. Ми завжди виступали за відповідальне ставлення до гри, а тому радо підтримали МОЗ у проведенні першого подібного дослідження. Це дійсно важливий крок не лише для міністерства, але й для всієї галузі легальних азартних ігор в Україні, які переживає зараз етап регулювання та становлення», — повідомили у пресслужбі компанії.
Як можна отримати УБД і хто приймає рішення?