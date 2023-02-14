Благодійна акція від кропивницьких лялькарів та Запорізького театру «СВІЯ»

Два тижні залишається до гіркої дати для усього українського народу – масштабного неспровокованого вторгнення ворожої армії в Україну. Рік війни зібрав свій жахливий врожай: мільйони зруйнованих доль і втраченого життя, розлучених родин і знищеного майна, стерті з лиця землі цілі міста і селища, неймовірна кількість постраждалих і біженців, зупинка виробництва і безліч невирішених проблем … Немає в Україні тихого кутка, куди б можна було втекти і забути про жахливе сьогодення. Тому єдиним рішенням для якнайшвидшого закінчення війни є наша невтомна спільна робота і допомога збройним силам та добровільним захисникам і оборонцям.

Впродовж року, колектив КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок» постійно брав участь у різних волонтерських заходах, надавав транспортні послуги щодо перевезення меблів у пункти проживання для біженців, долучався до збору коштів на автомобілі, необхідні речі та прилади. Працівники театру донатили на потреби ЗСУ, плели маскувальні сітки, шили спідню білизну, фасували продуктові набори, збирали одяг для бійців у госпіталі та речі для переселенців.

Починаючи з березня минулого року, лялькарі постійно відвідували з благодійними виставами і розважальними програмами біженців у різних пунктах тимчасово проживання на території області, щоб хоч трішки розрадити та відволікти людей від гірких переживань.

А потім театр став долучатися до проведення благодійних акцій, надаючи приміщення, сцену і творчих спеціалістів для обслуговування культурно-мистецьких заходів, на яких збиралися кошти для наших захисників.

Наразі митці готують театралізовану композицію за мотивами твору Т.Шевченка «Кавказ», яку планують викласти на свій ютуб-канал до річниці вторгнення ворожої армії в Україну. У театрі з 22-го лютого буде розгорнута фотовиставка «Рік війни для театру ляльок».

А вже цими вихідними колектив провів благодійну акцію “Разом до перемоги”, під час заходів якої збиралися кошти на потреби ЗСУ та безпосередньо для бійців 3-го полку спецпризначення.

Долучилися до акції запорізькі колеги, а нині волонтерський дитячий театр “Свія”, на чолі з неймовірно енергійною керівницею – Світланою Ємець.

Життя у “гарячій” зоні з майже щоденними обстрілами не зламало їхньої жаги до творчості, а тільки змусило перелаштуватися і шукати можливості для подальшої діяльності. За рік війни колектив побував з виставами у кількох містах України. Вони постійно комунікують з бійцями на фронті, тож на зібрані кошти закуповують необхідні речі та передають нашим військовим, у свій спосіб наближаючи перемогу.

Для кропивницької публіки запоріжці обрали інтерактивну моновиставу “Собачий рай” за твором С.Чорного, яку успішно відіграли на сцені театру ляльок у суботу, 11 лютого. Це добра історія про дружбу песика Міккі та дівчинки Тусі, передана від імені фокстер’єра, з його власною «собачою» оцінкою подій. Міккі – найбільше щастя в житті дівчинки, хоча вона не відразу це усвідомлює. А от Туся для Міккі – це цілий світ, його життя, сенс його існування. І про це він знав завжди, мабуть, ще до свого народження…

Максим Кондратов, виконавець ролі песика Міккі, просто запалив публіку своєю акторською енергетикою та самовіддачею. І діти, і дорослі активно переймалися переживаннями героя і раділи його щасливим спогадам. Було весело, музично, динамічно, інтерактивно і дуже позитивно.

Після перегляду вистав у театрі, діти також мали змогу взяти участь у майстер-класі з виготовлення патріотичних “валентинок” для підняття настрою захисникам. Разом з половиною зібраних коштів митці передадуть їх нашим воїнам-спецпризначенцям. А інша половина благодійних внесків вже відправилася разом з волонтерським театром до оборонців на запорізький напрямок.

Крім того, наприкінці лютого – на початку березня, кропивницькі лялькарі планують провести благодійний аукціон, головним експонатом якого стане величезний Жираф з початковою ставкою 50 000 гривень. Тож хто мріє про цього неймовірного африканського красеня, готуйте заявки і звертайтеся до адміністрації театру. Про дату і час проведення аукціону буде оголошено на сторінках театру ляльок у соцмережах «Інстаграм» та «Фейсбук». На виручені кошти митці планують придбати спальники та інші необхідні речі для наших бійців.

А наразі колектив театру висловлює щиру вдячність кожному з відвідувачів за активну участь у благодійних заходах: «Маленька частинка вашого душевного тепла обов’язково долине до наших оборонців і зігріє їхні серця та зміцнить незламний дух. Адже саме завдяки їхній мужності та стійкості, щоденній неймовірній боротьбі, ми можемо і надалі запрошувати глядачів у казкові пригоди і дарувати дітям радість та позитивні емоції.

Тож продовжуємо разом наближати нашу перемогу! Слава Україні!»