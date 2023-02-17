Нагадуємо, що з 1 січня 2023 року нарахування житлових субсидій здійснює Пенсійний фонд України відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1995 року №848.
Вважається, що за наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги отримати її неможливо. Дійсно, наявність заборгованості є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії у таких випадках:
- якщо заборгованість прострочена понад три місяці (на дату надання такої інформації від постачальника);
- якщо строк позовної давності заборгованості (3 роки) не минув;
- якщо загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян(680,00 грн) на день звернення за призначенням житлової субсидії.
Та є винятки, коли громадяни можуть отримати субсидію навіть із заборгованістю за комунальні послуги у разі:
- укладання договору про її реструктуризацію;
- оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (підтвердженням є ухвала про відкриття провадження у справі).
“Важливо зауважити, що у разі, коли громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, на підставі інформації надавачів відповідних послуг за рішенням уповноваженого органу надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється”, – наголосила Олена Романченко.
Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області
Чи призначать субсидію, якщо є заборгованість?