Чи призначать субсидію, якщо є заборгованість?

Нагадуємо, що з 1 січня 2023 року нарахування житлових субсидій здійснює Пенсійний фонд України відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1995 року №848.

Вважається, що за наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги отримати її неможливо. Дійсно, наявність заборгованості є підставою для відмови у призначенні житлової субсидії у таких випадках:

якщо заборгованість прострочена понад три місяці (на дату надання такої інформації від постачальника);

якщо строк позовної давності заборгованості (3 роки) не минув;

якщо загальна сума заборгованості перевищує 40 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (680,00 грн) на день звернення за призначенням житлової субсидії.

Та є винятки, коли громадяни можуть отримати субсидію навіть із заборгованістю за комунальні послуги у разі:

укладання договору про її реструктуризацію;

оскарження споживачем заборгованості в судовому порядку (підтвердженням є ухвала про відкриття провадження у справі).

“Важливо зауважити, що у разі, коли громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, на підставі інформації надавачів відповідних послуг за рішенням уповноваженого органу надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється”, – наголосила Олена Романченко.

Олена Романченко, заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області